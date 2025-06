Zwycięski debiut zespołu Lozano w Lidze Narodów

Amerykańska drużyna do tegorocznej edycji VNL przystąpiła z nowym trenerem - Johna Sperawa zastąpił Karch Kiraly, który wcześniej przez wiele lat z dużymi sukcesami prowadził kobiecą reprezentację USA, oraz bez swoich największych gwiazd. W szerokiej kadrze na Ligę Narodów brakuje m.in. Matthew Andersona, Micah Christensona, Aarona Russella i Toreya Defalco.

W całym 30-osobowym składzie na VNL znalazło się tylko czterech graczy z drużyny, która przed rokiem na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu wywalczyła brązowy medal. W zespole na turniej w Rio de Janeiro jest tylko jeden taki zawodnik - Jeff Jendryk.

W debiutującej w Lidze Narodów kadrze Ukrainy wielkim nieobecnym jest gwiazdor włoskiej Perugii Ołeh Płotnicki, który zrezygnował z występów w drużynie narodowej. W wyjściowym składzie zespołu na jego historyczny, pierwszy mecz w tych prestiżowych rozgrywkach, pojawiło się natomiast kilku zawodników dobrze znanych polskim kibicom z PlusLigi - atakujący Wasyl Tupczij i przyjmujący Ilja Kowalow z Barkomu Każany Lwów oraz dwaj środkowi - Jurij Semeniuk z PGE Projektu Warszawa i Walerij Todua, który ostatni sezon spędził w ekipie Nowak-Mosty MKS Będzin.

Ukraińska drużyna, prowadzona przez byłego selekcjonera kadry Polski Raula Lozano, rozpoczęła spotkanie lepiej od odmłodzonego amerykańskiego zespołu. W pierwszym secie szybko objęła kilkupunktowe prowadzenie (11:6, 15:10) i nie oddała go do końca. Siatkarze z USA nie składali broni i w samej końcówce zbliżyli się na tylko dwa "oczka" (24:22), ale w ostatniej akcji tej części spotkania Tupczij wcisnął piłkę za blok rywali i partia skończyła się wygraną Ukrainy 25:22.

W drugim secie Ukraińcy wypracowali na początku dwu, trzypunktową przewagę i w kolejnych minutach gry trzymali przeciwników na ten niewielki dystans. Pod koniec partii as serwisowy Tupczija powiększył prowadzenie Ukrainy do czterech "oczek" (22:18), a atak rozgrywającego Witalija Szczytkowa z drugiej piłki - do pięciu (23:18). Chwilę później drużyna z Europy wygrała seta 25:20 i w całym spotkaniu prowadziła już 2:0.

Trzecią odsłonę lepiej zaczęli Amerykanie. Dobra postawa środkowego Merricka McHenry'ego, który zapunktował w bloku i w zagrywce, dała im trzy punkty przewagi (5:2). Potem zespół Kiraly'ego przez dłuższą chwilę utrzymywał się na skromnym prowadzeniu, ale w końcu Ukraińcy wyrównali - kolejny as Tupczija dał im remis 14:14.

Zespół Lozano wyszedł na czoło po błędzie w ataku bardzo skutecznego we wcześniejszej części seta Coopera Robinsona (20:19). W końcówce seta trwała walka punkt za punkt, jednak przy pierwszej piłce meczowej Robinson raz jeszcze zaatakował w aut i Ukraińcy mogli zacząć świętowanie zwycięstwa. Seta wygrali 25:23, a w całym spotkaniu 3:0.

Najlepiej punktującym zawodnikiem reprezentacji Ukrainy w jej zwycięskim debiucie w VNL był Tupczij - atakujący Barkomu Każany Lwów zdobył 16 punktów. W amerykańskiej drużynie po 13 punktów zapisali na swoim koncie Robinson oraz Gabriel Garcia.

W swoim kolejnym spotkaniu ukraińscy siatkarze zmierzą się z zespołem Kuby. Drugimi przeciwnikami Amerykanów będą natomiast Irańczycy.

Liga Narodów, Rio de Janeiro

Ukraina - Stany Zjednoczone 3:0 (25:22, 25:20, 25:23)

GW, Polsat Sport