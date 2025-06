Ekspert Polsatu Sport nie pozostawił złudzeń. "Michał Probierz był słabym selekcjonerem"

Michał Probierz objął stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski 20 września 2023 roku, zastępując na tym stanowisku Fernando Santosa. Po niespełna dwóch latach i przegranym spotkaniu eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata z Finlandią (1:2) zrezygnował z prowadzenia drużyny narodowej. Kadencję Probierza ocenił dziennikarz Polsatu Sport - Szymon Rojek.

- Michał Probierz był słabym selekcjonerem i co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Tym bardziej, że właściwie było coraz gorzej, a to chyba najlepiej pozwala ocenić czyjąś pracę. Nie po pierwszym meczu, miesiącu czy turnieju tylko na przestrzeni czasu. Probierz ten czas dostał i notował coraz gorsze wyniki - ocenił Szymon Rojek.

Reprezentacja Polski pod wodzą Michała Probierza awansowała wprawdzie na ubiegłoroczne Mistrzostwa Europy rozgrywane w Niemczech, ale zakończyła zmagania w turnieju już na fazie grupowej.

- Jako pierwsi odpadliśmy z Euro, spadamy do niższej dywizji Ligi Narodów czy wreszcie z pierwszym jakkolwiek poważnym przeciwnikiem w eliminacjach do Mundialu przegrywamy, więc jest tylko gorzej. To dramatycznie kontrastowało dodatkowo z dobrym samopoczuciem Michała Probierza, który przekonywał, że idziemy w dobrym kierunku, a nie ma ani jednego argumentu na obronę tezy, że idziemy w dobrym kierunku. - powiedział dziennikarz Polsatu Sport.

Kto może zastąpić Michała Probierza na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski?

- To jest bardzo trudny moment na wybór nowego selekcjonera z kilku powodów. Polska nie jest już jakimś bardzo atrakcyjnym miejscem pracy, bo nasza reprezentacja nie jest bardzo mocna. Możemy więc myślę trenerów z TOP-u i trenerów z bardzo dużymi ambicjami sobie darować. Uważam, że będzie to trener z Polski, a to już bardzo zawęża listę nazwisk, bo to też zarazem będzie pewnie trener który albo jest łatwy do wyciągnięcia z klubu albo taki, który aktualnie nie ma pracy. Pewnie gdzieś wysoko na tej liście będzie choćby Jan Urban, którego nazwisko przewijało się już przy poprzednich wyborach.

Ekspert Polsatu Sport ocenił też szanse reprezentacji Polski w kolejnych spotkaniach eliminacji do Mistrzostw Świata, po niespodziewanej porażce z Finlandią w Helsinkach.

- Eliminacje absolutnie przegrane nie są. W normalnym układzie, z nowym selekcjonerem i Robertem Lewandowskim na pozycji numer dziewięć mamy obowiązek wygrać u siebie z Finlandią i to wygrać wyżej niż przegraliśmy w Helsinkach. Konsekwentne punktowanie w pozostałych meczach, nie licząc dwumeczu z Holandią, bo z nią będzie bardzo trudno, powinno dać nam drugie miejsce w grupie. Wtedy uśmiech fortuny, dobra forma przygotowana na baraże i to może wystarczyć. Jesteśmy w grze, Finlandia to też nie jest drużyna, która wygra wszystko do końca tych eliminacji, tym bardziej, że zdążyli się już potknąć na Litwie, więc drugie miejsce to nie tylko cel, ale też i realna perspektywa - zakończył Szymon Rojek.

Trener Michał Probierz poprowadził reprezentację Polski w 21 spotkaniach. Dziewięć z nich Polacy wygrali, pięć zremisowali i siedmiokrotnie przegrali.

