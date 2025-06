Kulesza wskazał potencjalnych następców Probierza! Cztery nazwiska w grze

Ile daje pan sobie czasu na znalezienie nowego selekcjonera?

Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej: Chciałbym, żeby wybór nastąpił jak najszybciej. Nowy trener też przecież potrzebuje czasu do pracy. Ale przede wszystkim musimy teraz posprawdzać wszystkich kandydatów, którzy są wolni na rynku, nie są związani kontraktami. To po pierwsze. A po drugie - to musi być szkoleniowiec, który zna krajowy futbol, polskich piłkarzy. Bo ja nie wyobrażam sobie, żeby przyszedł trener i uczył się tych nazwisk, nie znał zawodników. No i będziemy starać się jak najszybciej dokonać wyboru. Nie ma konkretnych ram czasowych, ale chcemy jak najszybciej.

Ile nazwisk pan bierze pod uwagę?

Z polskich trenerów wolni są przede wszystkim czterej trenerzy.

Mówimy o Janie Urbanie, Jacku Magierze, Adamie Nawałce i chyba również Jerzym Brzęczku?

Tak, to te nazwiska, Jurek też jest wolny.

A ktoś jeszcze spoza tej listy?

Nie przychodzi mi teraz nikt do głowy, ponieważ nie ma zbyt wielu wolnych obecnie szkoleniowców, jeśli chodzi o Polaków i znających tę kadrę.

Ma pan swojego faworyta w tym gronie?

Nie, na razie za wcześnie na taką odpowiedź.

Zaskoczyła pana rezygnacja trenera Probierza?

W środę późnym wieczorem Michał do mnie zadzwonił i poinformował o wszystkim. Przyznał, że długo o tym myślał i podjął decyzję. Ja to przyjąłem. Czy mnie zaskoczył? Nie myślałem o tym, bo chciałem jeszcze w porozmawiać w jakiś sposób z Robertem Lewandowskim. Ale wiem, że on ma swoje osobiste sprawy w Warszawie, które dzisiaj załatwia. A teraz te negocjacje nie mają już sensu...

Czy ostatnie wydarzenia i dymisję Probierza odbiera pan również jako swoją porażkę?

Zawsze wini się trenera, a potem prezesa. Pracowałem w klubie i wiem, jak to wygląda. Ale czy Michał chciał, żeby Łukasz Skorupski popełnił błąd w pierwszej połowie meczu z Finami? Czy za to mamy winić selekcjonera? A gdyby Matty Cash strzelił gola na początku spotkania, miał dogodną okazję, to pewnie byłoby inaczej. Taka jest piłka. Okrutna.

Jaka będzie przyszłość Lewandowskiego w reprezentacji?

To już nie będzie moja decyzja, a nowego selekcjonera. Ja nie wnikam w powołania zawodników do kadry. Po to zatrudniam trenera, żeby on decydował, kogo wybiera. Jeżeli trener uzna za słuszne, żeby powołać Roberta, to pewnie go powoła.

Porażka z Finlandią utrudni drogę na mundial 2026, ale jeszcze nie wszystko stracone. Wierzy pan w awans?

Jak ja mogę nie wierzyć? Wszyscy wierzymy. Wiemy, że spotkanie z Finami mamy u siebie, we wrześniu. To będzie decydujący mecz.

