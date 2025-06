W tegorocznych rozgrywkach Ligi Narodów rywalizuje 18 zespołów. Jest to zmiana w porównaniu z poprzednimi latami, gdy w VNL grało 16 drużyn.

Tytułu bronią Francuzi, którzy w finale zeszłorocznej edycji pokonali Japończyków. Na najniższym stopniu podium uplasowali się Polacy.

Polacy rozpoczęli zmagania w Lidze Narodów od zwycięstwa z Holendrami. Nie obyło się jednak bez problemów, bowiem drugi set padł łupem rywali. Jednym z bohaterów tego starcia był Kewin Sasak. Atakujący Bogdanki LUK Lublin zdobył 19 punktów.

Okazję do oficjalnego debiutu miał m.in. Jakub Nowak. Co ciekawe, 20-latek zadebiutował z orłem na piersi wcześniej, niż będzie to miało miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Spotkania Ligi Narodów siatkarzy odbywają się między 11 czerwca i 3 sierpnia. Osiemnaście reprezentacji rozegra łącznie 116 meczów.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Japonia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:30.