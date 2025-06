Nagrody finansowe dla zwycięzców Wimbledonu zwiększone do 3 mln funtów

Tenisiści, którzy wygrają rywalizację w grze pojedynczej, otrzymają za zwycięstwo trzy mln funtów (ok. 15 mln zł).

ZOBACZ TAKŻE: Wrócił temat prześladowania Emmy Raducanu! Jest komentarz tenisistki

Jak poinformował All England Lawn Tennis Club (AELTC), pula nagród wzrosła o 7 proc. w stosunku do 2024 roku. Kwota 53,5 mln funtów to dwukrotnie więcej niż dziesięć lat temu.

Mistrzowie w singlu otrzymają po trzy miliony funtów, co stanowi wzrost o 11,1 proc. w porównaniu do kwoty, którą otrzymali ubiegłoroczni triumfatorzy Hiszpan Carlos Alcaraz i Czeszka Barbora Krejcikova.

Tenisiści, którzy awansują do drugiej rundy, otrzymają 66 tys. funtów (ok. 330 tys. zł), co stanowi wzrost o 10 proc. w stosunku do ubiegłego roku.

Tegoroczna edycja londyńskiego turnieju wielkoszlemowego rozpocznie się 30 czerwca i potrwa do 13 lipca.

PW, PAP