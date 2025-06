PZPN uchylił rąbka tajemnicy! Sekretarz generalny zabrał głos

W czwartkowy poranek Probierz postanowił zrezygnować z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Obecną sytuację w naszej drużynie narodowej na antenie Polsatu News skomentował sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej Łukasz Wachowski.

- Jest to trudna sytuacja i na pewno nikomu z nas się ona nie podoba. Trzeba z optymizmem patrzeć w przyszłość. Należy zaakceptować decyzję selekcjonera. Należy mu się szacunek za dwa lata pracy i za to, że byliśmy na mistrzostwach Europy. Teraz należy podjąć nowe wyzwania, zatrudnić nowego selekcjonera i powalczyć o awans na mistrzostwa świata - stwierdził.

ZOBACZ TAKŻE: Lewandowski zapytany na ulicy o dymisję Probierza. Oto reakcja napastnika Barcelony! (WIDEO)

Wachowski zdradził, że Probierz decyzję o rezygnacji podjął już w środę wieczorem.

- Decyzja selekcjonera została przekazana wczoraj w późnych godzinach wieczornych. Aktualnie pracujemy nad kwestiami formalnymi, które zajmą kilka najbliższych dni. Równolegle prezes będzie pracował nad znalezieniem zastępstwa dla tej najważniejszej funkcji. To potrwa kilkanaście dni. Pamiętajmy, że kolejne mecze eliminacyjne są we wrześniu. To bardzo ważne spotkania, bo z Holandią i Finlandią. Nie ma czasu, żeby zwlekać. Sądzę, że będzie to szybki proces - przyznał.

Kto zostanie nowym trenerem kadry?

- Myślę, że rozmowy z możliwym następcą już trwają. (...) Szukamy gwaranta sukcesu, czyli awansu na mistrzostwa świata. Nie wiem, czy istnieje taka osoba. Pamiętajmy, w jakim miejscu jesteśmy. Nie wszystko jest uzależnione od formy selekcjonera. Trzeba wybrać mądrze, żebyśmy mogli powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, żeby osiągnąć sukces. (...) Czy to będzie Polak czy ktoś z zagranicy? Historycznie trudno wskazywać, co sprawdzało się lepiej. Moim zdaniem to nie kwestia narodowości, ale umiejętności poskładania tego w tak krótkim czasie. Ten ktoś musi znać specyfikę kraju, ligi i zawodników. Następca Probierza nie może uczyć się tego na żywym organizmie - podsumował sekretarz generalny PZPN.

AA, Polsat Sport