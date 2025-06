Sasak skomentował wygraną Polaków. Jasna deklaracja siatkarza

Już pierwszy set tego spotkania zapewnił duże emocje. Polacy wygrali na przewagi do 25. W drugiej partii było 25:22 dla siatkarzy Nikoli Grbicia. Japończycy zaskoczyli w trzeciej odsłonie, która była najsłabsza w wykonaniu Polaków. Porażka do 18 oznaczała, że potrzebny będzie czwarty set. W nim mieliśmy mnóstwo zwrotów akcji. Ostatecznie Biało-Czerwoni wygrali 39:37.

- Dla nas to był trudny mecz. Ostatni set niesamowity, jak i całe spotkanie. Oba zespoły zagrały bardzo dobrą siatkówkę. Chciałem za to pogratulować naszej drużynie. Staraliśmy się skupić, pomagać sobie na boisku. Skoncentrowaliśmy się na każdej kolejnej akcji i to nam przynosiło powodzenie - powiedział po meczu Sasak.

Dla reprezentacji Polski była to druga wygrana w tej edycji Ligi Narodów. Wcześniej podopieczni Grbicia uporali się w czterech setach z Holandią.

- Chcemy wygrać wszystkie mecze i jesteśmy na najlepszej drodze do tego - dodał polski atakujący.

IM, Polsat Sport