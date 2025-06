Świetna informacja! Gwiazda wraca do reprezentacji Polski

Nasi slalomiści cykl Pucharu Świata zainaugurowali w ostatni weekend w hiszpańskim La Seu. Najlepszy wynik osiągnął Kacper Sztuba, który był siódmy w kategorii C-1. Sporo pecha miał natomiast Mateusz Polaczyk, bowiem do awansu do finału w K-1 zabrakło mu zaledwie 0,09 sekundy. A warto przypomnieć, że po zmianie zasad w Pucharze Świata zawodnicy mają tylko jedną próbę w eliminacjach, więc bufor błędu jest znacznie mniejszy.

Prosto z La Seu d’Urgell, gdzie odbywał się pierwszy przystanek PŚ w tym sezonie, nasi zawodnicy pojechali do francuskiego Pau. Tam w najbliższy weekend znów czeka ich rywalizacja z najlepszymi na świecie. Tor, na którym odbędą się kolejne zawody Pucharu Świata, znają doskonale, chociażby ze zgrupowań przed aktualnym sezonem.

– Tutaj nic się nie zmienia. Chcemy wywalczyć jak najwięcej finałów, a w nich nasi liderzy mają chrapkę na jak najwyższe miejsca, nawet medalowe. Wiemy, że stać na nas na dobre wyniki, ale musimy przełożyć to na przejazdy. Na szczęście omijają nas kontuzje, więc wierzę, że wreszcie pokażemy to, na co nas stać i oby to nastąpiło już w Pau – mówi Jakub Chojnowski, trener główny naszej reprezentacji w slalomie kajakowym i kayak crossie.

Szanse na medale we Francji są o tyle większe, że po przerwie na poprawę swojego zdrowia wraca Klaudia Zwolińska. Wicemistrzyni olimpijska z Paryża po konsultacjach ze sztabem szkoleniowym ze względów zdrowotnych nie wystąpiła w La Seu d’Urgell, jednak teraz rozpoczyna już bezpośrednie przygotowania do mistrzostw świata, a ważnym ich elementem są właśnie występy w Pucharze Świata. – Klaudia czuje się już dużo lepiej, doleciała do nas i jest gotowa na walkę z najlepszymi. Wszyscy wiedzą, że Klaudia to bardzo ambitna zawodniczka i od razu będzie chciała pokazać, że jest mocna – mówi Chojnowski.

W Pau Zwolińska wystąpi jednak tylko w kategorii K-1, w której wywalczyła srebro na igrzyskach olimpijskich. W kajakach popłyną także Polaczyk, Dariusz Popiela i Jakub Brzeziński. W C-1 o jak najlepsze wyniki powalczą Sztuba, Michał Wiercioch, Aleksandra Góra i Grzegorz Hedwig, który dołączył do kadry w miejsce Szymona Nowobilskiego. On z kolei wrócił do kraju, podobnie jak Dominika Brzeska, i wspólnie z kadrą U-23 będą przygotowywać się do tegorocznych imprez młodzieżowych.

Tradycyjnie w niedzielę, na zakończenie zawodów odbędzie się także rywalizacja w kayak crossie. Tam Polskę będą reprezentować Góra, Brzeziński, Polaczyk oraz Michał Pasiut, który w tym sezonie skupił się jedynie na tej konkurencji. – W tym sezonie w kayak crossie brakuje nam trochę szczęścia, które w tej dyscyplinie jest kluczowe i mam nadzieję, że wreszcie pokażemy swoją siłę już w najbliższy weekend – uśmiecha się Chojnowski.

Zawody w Pau rozpoczną się w piątek zawodami w K-1, dzień później zaplanowano rywalizację kanadyjkarzy, a w niedzielę na tor wypłyną zawodnicy startujący w kayak crossie.

