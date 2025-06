"To musiało się źle skończyć". Media oceniły zwolnienie Probierza

”Tak się składa, że w naszym następnym meczu tych eliminacji ponownie spotkamy się z Polską i - co może być decydujące dla wyniku - raczej na pewno w składzie naszego rywala znajdzie się Robert Lewandowski. Będzie to więc dla nas jeszcze większe wyzwanie niż w Helsinkach, a mecz ten będzie decydujący zarówno dla Finlandii, jak i Polski w walce o drugie miejsce w grupie” - skomentował dziennik ”Iltalehti”.



„Burza w Polsce po odebraniu Lewandowskiemu opaski kapitana w sposób bezwzględny i właściwe publiczny była tak wielka, że na Stadionie Olimpijskim podczas wyczytywania nazwisk polskich piłkarzy przy nazwisku ich selekcjonera z trybuny gości rozległy się... gwizdy” - dodano.

”Wygląda na to, że porażka z Finlandią była ostatnim gwoździem do trumny skompromitowanego selekcjonera” - skomentował kanał telewizji MTV.

”Na godziny przed tym ważnym meczem na oczach wszystkich pokłócił się z ikoną polskiego futbolu, która natychmiast wycofała się z gry reprezentacji pod jego wodzą. To musiało się źle dla niego skończyć i w tym cyklonie, w którego oku się znalazł, choć sam go wywołał, mogła go uratować tylko wygrana z Finlandią, jako przykład, że bez Lewandowskiego też można zwyciężać” - dodano.

Dlatego wygląda na to że przegrany mecz z Finlandią przelał czarę goryczy w piłkarskiej Polsce, a Probierz przegrał sam z sobą” - dodała gazeta ”Ilta Sanomat”.

PAP