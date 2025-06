Życie po życiu. Co operatorzy robią po zakończeniu aktywnej służby w JW GROM?

Jednostka Wojskowa GROM powstała w lipcu 1990. Pomysł jej założenia narodził się w głowie późniejszego pierwszego dowódcy Sławomira Petelickiego, do dziś uważanego za ojca JW GROM. Każdy gromowiec jak mantrę powtarza słowa generała: "Siła bez honoru jest pusta, jałowa. Niszczy. Nie umie budować. A honor… Bez honoru nie da się, po prostu".

W ostatnim czasie kamery Polsatu Sport odwiedziły mnóstwo miejsc, w których gromowcy lub aspirujący do tego miana mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności w warunkach zbliżonych do bojowych. Efekty tej pracy poznaliście państwo w niedzielę 8 czerwca. To właśnie wtedy odbyła się wielogodzinna transmisja z obchodów 35-lecia JW GROM.

W jednym z segmentów naszego programu porozmawialiśmy z weteranami na temat tego, jak wygląda życie po zakończeniu pracy w JW GROM.

- Pokazujemy, że życie nie kończy się na JW GROM. Jak ma się dużo szczęścia i zdrowia, to pracuje się w niej kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Później trzeba coś z tym życiem zrobić. Warto się odnaleźć. Wbrew pozorom możemy wykorzystać doświadczenia z sił specjalnych. Ja i wielu kolegów pracujemy w takich miejscach jak infrastruktura krytyczna - zabezpieczamy te miejsca i podpowiadamy, jak być bezpiecznym. Kiedyś atakowaliśmy, więc wiedzieliśmy jak zdobyć. Skoro wiemy jak zdobyć, to rozumiemy też, jak bronić te miejsca - powiedział "Wódz", weteran JW GROM.

W załączonym materiale wideo prezentujemy cały wcześniej wspomniany segment z wielogodzinnej transmisji z obchodów 35-lecia JW GROM.

