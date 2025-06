Argentyński siatkarz wraca na polskie parkiety! W przeszłości już grał w tym klubie

Gonzalo Quiroga (rocznik 1993) to siatkarz z Argentyny, który gra na pozycji przyjmującego. Jest dobrze znany polskim kibicom, ponieważ wcześniej dwukrotnie grał w GKS Katowice (2017–19 i 2021–23), był też zawodnikiem klubu BKS Visła Bydgoszcz (2019–20). W ciągu pięciu sezonów w PlusLidze rozegrał łącznie 127 spotkań.

Po opuszczeniu GieKSy w 2023 roku Quiroga grał w klubach francuskiej Ligue A1 - Tourcoing Lille Metropole oraz Tours VB, z którym wywalczył mistrzostwo Francji oraz dotarł do półfinału Pucharu CEV.

– Gonzalo to zawodnik, którego naszym kibicom przedstawiać nie trzeba - jego waleczność, zaangażowanie i charyzma na stałe zapisały się w historii naszych występów w PlusLidze. Decyzja o ponownym nawiązaniu współpracy z nim była dla nas naturalnym krokiem. Znamy jego ogromne możliwości, zarówno czysto siatkarskie, jak i wartości, które wnosi do szatni jako dobry duch zespołu. Jego doświadczenie z boisk polskich i zagranicznych będzie ważnym fundamentem jakości naszego zespołu w przyszłym sezonie. Poza tym Gonzalo to nie tylko sportowiec o wysokich umiejętnościach, ale także osoba, która doskonale zna nasz Klub. Jego poprzednie pobyty w Katowicach udowodniły, że jest to zawodnik, na którym można polegać w najtrudniejszych momentach. Cieszymy się, że po raz kolejny będziemy mogli wspólnie walczyć o wysokie cele – powiedział dyrektor siatkarskiej sekcji GKS Jakub Bochenek.

GKS Katowice skompletował obsadę siatkarzy na pozycji przyjmujących. W najbliższym sezonie zagrają Gonzalo Quiroga, Krzysztof Gibek, Wojciech Włodarczyk i Mateusz Łysikowski.

