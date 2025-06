Barcelona ściągnie gwiazdę reprezentacji? Wymowne zdjęcie Yamala

Williams do Barcelony mógł trafić już poprzedniego lata. Młody Hiszpan rozegrał fantastyczne mistrzostwa Europy i w stolicy Katalonii wszyscy marzyli o duecie Williams-Lamine Yamal. Ostatecznie skrzydłowy został w Atheltiku Bilbao.

Po zakończeniu sezonu 2024/2025 Williamsem zainteresował się Bayern Monachium i wydawało się, że to "Bawarczycy" będą pierwsi w kolejce po hiszpański talent. Ten jednak zmienił zdanie i zdaniem mediów wyraził chęć przyjścia do Barcelony. W piątek miało dojść do spotkania 22-latka z dyrektorem sportowym "Blaugrany".

"Duma Katalonii" chce wzmocnić swoją linię ataku, gdyż brakuje dobrego skrzydłowego, który będzie rywalizował o skład z Raphinią. W linii ofensywnej pierwsze skrzypce grają jeszcze oczywiście Robert Lewandowski oraz Yamal. Williams w Bilbao oraz reprezentacji z reguły występuje z lewej strony.

Po spotkaniu Williamsa z władzami Barcelony dość wymowne zdjęcie w mediach społecznościowych zamieścił Yamal. Widać na nim obu zawodników cieszących się po bramce w barwach reprezentacji Hiszpanii.

Czyżby to oznaczało, że transfer Williamsa do Barcelony jest na ostatniej prostej?

IM, Polsat Sport