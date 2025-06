Brązowe medale OBL dla Trefla Sopot

Lepiej w to spotkanie weszli goście, którzy po trafieniu Nahiema Alleyne’a prowadzili 0:5. Dość szybko do remisu doprowadzał jednak Michał Michalak. Spotkanie ciągle było wyrównane, chociaż to ekipa z Sopotu miała inicjatywę w ataku - po rzucie Aarona Besta różnica znowu wynosiła pięć punktów. Straty zmniejszali jeszcze Ryan Taylor oraz Justin Taylor, ale po 10 minutach było 18:19. W drugiej kwarcie PJ Pipes rzutami wolnymi wyprowadzał swoją ekipę na prowadzenie. Dość szybko do remisu doprowadzał jednak Nick Johnson. Po chwili przewagę Treflowi dawał Aaron Best. Nie zmieniało się jedno - sytuacja ciągle była niezwykle wyrównana. Ostatecznie Luke Nelson ustalił wynik po pierwszej połowie na 39:37.

Zaraz po przerwie zespół trenera Żana Tabaka zanotował serię 0:15 i po trafieniu Marcusa Weathersa i rzutach wolnych Nicka Johnsona był już lepszy nawet o 13 punktów! Dopiero po ponad czterech minutach niemoc gospodarzy przerwał DJ Funderburk. Włocławianie ciągle nie mogli jednak realnie wrócić do meczu. Przyjezdni maksymalnie prowadzili nawet 19 punktami, chociaż rzutami wolnymi starali się to zmniejszać Luke Petrasek i Michał Michalak. Po 30 minutach było 54:67. W czwartej kwarcie ekipa trenera Selcuka Ernaka nie zamierzała się poddawać i ciągle walczyła o korzystny dla siebie wynik. Ciągle świetny był jednak Aaron Best, który utrzymywał bezpieczny dystans. Na około trzy minuty przed końcem Jakub Schenk dawał 11 punktów przewagi sopocianom. Tego już Anwil nie był w stanie odrobić. Ostatecznie Trefl zwyciężył 82:73 i wywalczył brązowe medale ORLEN Basket Ligi.

Najlepszym zawodnikiem gości był Aaron Best z 23 punktami, 6 zbiórkami i 6 asystami. Justin Turner zdobył dla gospodarzy 18 punktów i 4 zbiórki.

Anwil Włocławek - Trefl Sopot 73:82 (18:19, 21:18, 15:30, 19:15).

Pierwszy mecz 88:85 dla Anwilu. Brązowy medal: dla Trefla.

Anwil Włocławek: Justin Turner 18, Luke Petrasek 13, PJ Pipes 11, Ryan Taylor 9, Michał Michalak 8, Luke Nelson 6, Deane Williams 4, DJ Fundenburk 2, Krzysztof Sulima 2.

Trefl Sopot: Aaron Best 23, Nicholas Johnson 18, Jakub Schenk 10, Marcus Weathers 9, Jarosław Zyskowski 7, Geoffrey Groselle 6, Nahiem Alleyne 5, Keondre Kennedy 4, Mikołaj Witliński 0.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

plk.pl