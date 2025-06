Cios dla reprezentacji. Legenda nie pojedzie na Euro!

Jak poinformował Szwajcarski Związek Piłki Nożnej (SVF), do kontuzji doszło podczas treningu, bez kontaktu z rywalką. Walcząca o piłkę Bachmann źle stanęła, a po chwili upadła z krzykiem, trzymając się za lewe kolano. Badania wykazały zerwanie więzadła krzyżowego, a uraz wykluczy napastniczkę z rozgrywanych w jej kraju mistrzostw Europy.

- Ta wiadomość była dla mnie prawdziwym ciosem. Bardzo mnie to zasmuciło, bo Ramona Bachmann jak chyba nikt inny w naszej reprezentacji zasłużyła na to, by zagrać na Euro we własnym kraju. Wiemy, jak wiele zrobiła dla drużyny narodowej i jak bardzo chciałaby wystąpić na tym turnieju. Zerwanie więzadła krzyżowego to jedna z najgorszych kontuzji w piłce nożnej. Współczuję jej, bo wiem, jak długą drogę będzie musiała przejść przed powrotem na boisko - powiedziała dziennikowi "Blick" Meriame Terchoun, pomocniczka reprezentacji Szwajcarii.

Dla "Helwetek" to już druga fatalna wiadomość w ostatnim czasie. Wcześniej z powodu kontuzji ze składu na Euro wypadła Lara Marti, pomocniczka RB Lipsk.

Ramona Bachmann to prawdziwa legenda reprezentacji Szwajcarii. Była zawodniczka między innymi VfL Wolfsburg, Chelsea FC i Paris Saint-Germain rozegrała w kadrze 153 mecze, strzelając w nich 60 goli. W obu tych klasyfikacjach jest wicerekordzistką kraju, ustępując jedynie Anie-Marii Crnogorević (168 meczów i 74 gole).

Bachmann to również była partnerka "Najpiękniejszej piłkarki świata", jak nazywana jest Alisha Lehmann.