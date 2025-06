Kluczowa decyzja Barcelony! Chodzi o bramkarza

Znakomite występy Garcii w minionym sezonie wzbudziły zainteresowanie ze strony klubów Premier League, zwłaszcza wobec dość niskiej kwoty odstępnego. Jednak ostatecznie to Barcelona przekonała 24-letniego zawodnika do podpisania - według mediów - kontraktu do 2031 roku.

Informację o wpłaceniu klauzuli odstępnego podała w piątek tamtejsza agencja EFE.

Hiszpańskie media już od pewnego czasu informowały, że Garcia ma być pierwszym golkiperem "Dumy Katalonii" w nowym sezonie, a Szczęsny, jeśli zdecyduje się przedłużyć umowę, raczej rezerwowym.

W takim wypadku klub miałby opuścić reprezentant Niemiec Marc-Andre ter Stegen, którego umowa obowiązuje jeszcze trzy lata. A przecież jest jeszcze Inaki Pena.

Jak podkreśliła agencja EFE, przybycie "jednego z najlepszych bramkarzy minionego sezonu La Liga" spowoduje jeszcze większą debatę na temat pozycji bramkarzy w Barcelona.

"Obecnie trener Hansi Flick ma w składzie Marca-Andre ter Stegena i Inakiego Penę, z kontraktami odpowiednio do 2028 i 2026 roku. A Wojciech Szczęsny, który wrócił z piłkarskiej emerytury w październiku ubiegłego roku po kontuzji kolana niemieckiego bramkarza, ma na stole propozycję przedłużenia umowy o rok" - dodano.

IM, PAP