Niespodziewany prezent urodzinowy dla kibiców najstarszego klubu! "Zgodnie z drogą profesora Filipiaka"

To piękny prezent dla sympatyków "Pasów" w dniu 119. urodzin klubu, choć hokej powstał dopiero w 1923 r. Gdy po ubiegłym sezonie hokej został wydzielony do osobnej spółki, gdyż prezes Cracovii SA Mateusz Dróżdż nie znalazł czasu dla dalszego się nim zajmowania, nadciągnęły czarne chmury nad tą piękną dyscypliną. One się zagęściły jeszcze bardziej, gdy roli prezesa w nowej spółce odmówił Adam Zięba, który trzymał stery krakowskiego hokeja na początku XXI wieku i namówił prof. Janusza Filipiaka do sponsorowania tej dyscypliny, zanim Comarch przejął we władanie całą Cracovię.

Poszukiwania prezesa nowej spółki trwały od początku kwietnia, rozpisano nawet konkurs. Odpowiedzialnego wyzwania podjęła się Agata Michalska, która w młodości uprawiała łyżwiarstwo szybkie, ukończyła krakowską AWF, ma spore doświadczenie w biznesie. Przez kilkanaście lat była menedżerem w Coca–Cola HBC Polska Sp. z o.o.

Prywatnie Agata Michalska jest matką trójki hokeistów: Mateusza, Jakuba i Stanisława. Jej pomysłem było sprowadzenie do Podhala Nowy Targ cenionego fińskiego trenera, polskiego pochodzenia, Tomka Valtonena. Valtonen z "Szarotek" trafił do reprezentacji Polski. Od nowego sezonu Valtonen poprowadzi Jokerit Helsinki.

Stowarzyszenie BAC przejęło 100 procent udziałów w spółce Cracovia Hokej, natomiast z jego ramienia koordynatorem projektu będzie jego członek Rafał Wysocki, prawnik, przedsiębiorca i działacz sportowy, były członek zarządu MKS Cracovia SSA i ekswiceprezes PZHL.

Co z lodowiskiem, na koszty utrzymania którego utyskiwał prezes Cracovii SA Mateusz Dróżdż?

- Moja wizja lokalna kompleksu lodowiska potwierdza, że to teren o znacznym potencjale biznesowym, który zamierzamy wnikliwie przeanalizować. Nowa spółka Cracovia Hokej jest otwarta na podjęcie się zarządzania obiektem, jednak kluczowe będą rozmowy z Miastem Kraków. W rozmowach tych uczestniczyć będą wszystkie zainteresowane strony – Comarch, Spółka Cracovia Hokej oraz Gmina Kraków. Zapewniam, że po ich zakończeniu podejmiemy decyzję, która będzie optymalna dla długofalowego rozwoju Klubu i generowania przychodów na cele sportowe – powiedziała nam Agata Michalska po objęciu stanowiska.

Dodała, że pierwszym jej krokiem będzie złożenie dokumentacji niezbędnej do pozyskania licencji na grę w THL, kolejnym krokiem będzie znalezienie trenera oraz kompletowanie składu.

"Pasy" straciły już doświadczonego obrońcę Jakuba Wanackiego i napastnika Sebastiana Brynkusa, którzy przenieśli się do Zagłębia Sosnowiec.

- Mimo tych odejść, gruntowna analiza składu drużyny z minionego sezonu pozwala nam z optymizmem przystąpić do nadchodzących rozmów kontraktowych. Należy podkreślić, że w poprzednich rozgrywkach Comarch Cracovia miała w swoich szeregach znaczącą liczbę polskich hokeistów. Dzięki temu, jesteśmy przekonani, że spełnimy wymóg minimum ośmiu polskich zawodników w składzie na nadchodzący sezon – stwierdza prezes Michalska.

Czy trenerem w nowej odsłonie Comarch Cracovii pozostanie Marek Ziętara?

- Z dniem wczorajszym formalnie objęłam stanowisko prezesa. Przed nami intensywny etap rozmów - skupiamy się obecnie na wyłonieniu najlepszego kandydata na trenera, który poprowadzi drużynę w nadchodzącym sezonie. Szczegóły dotyczące wyboru szkoleniowca zostaną podane do wiadomości publicznej po zakończeniu procesu decyzyjnego - zapewniła.

Michalska brała aktywny udział w ostatnim III Europejskim Kongresie Sportu i Turystyki w Zakopanem. Dała wykład, w prowadzonym przez sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ireneusza Rasia, panelu: "Czy polskie związki sportowe muszą być ciągle winne za brak sukcesów polskich sportowców?".

Comarch pozostaje głównym sponsorem zapewniając stabilność finansową, dzięki czemu klub może ubiegać się o licencję i kontynuować grę w lidze. Nazwa Comarch Cracovia zostaje zachowana.

- Wierzymy, że ta zmiana otwiera przed klubem nowe możliwości i sprzyja dalszej profesjonalizacji działalności sportowej, zgodnie z drogą wytyczoną przez Profesora Janusza Filipiaka i Comarch – wieloletniego właściciela i partnera Cracovii. To odpowiedzialna zmiana – przemyślana, zaplanowana, konsekwentnie zrealizowana. Od ponad dwóch dekad Comarch aktywnie wspierał krakowski hokej – jako właściciel, sponsor i partner, ciesząc się wraz z klubem i kibicami z wielu sukcesów sportowych osiągniętych w tym okresie. Teraz, wraz z nowym otwarciem, nadal pozostanie częścią tej historii, wspierając Cracovia Hokej w kolejnej fazie rozwoju - podkreśla Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Grupy Comarch.

Odkąd Comarch wspiera hokejowe "Pasy", zespół aż sześciokrotnie zdobył mistrzostwo Polski, czterokrotnie był wicemistrzem kraju, a dwa razy sięgnął po brązowe medale. Jako jedyny polski zespół Comarch Cracovia zdobyła Puchar Kontynentalny, odpowiednik piłkarskiej Ligi Europy.