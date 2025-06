Nowy przyjmujący w Treflu Gdańsk. Transfer wewnątrz PlusLigi

Damian Kogut (rocznik 1997) swoją przygodę z siatkówką rozpoczynał w SKPS Dunajec Nowy Sącz. Barwy Norwida reprezentował przez osiem sezonów (2013–21). Po krótkim epizodzie w GKS Katowice, wrócił do drużyny w 2022 roku i grał w niej przez trzy lata, wywalczając awans do PlusLigi. Łącznie w swej karierze rozegrał trzy sezony w PlusLidze i wystąpił w 74 meczach.





Zobacz także: Grbić nie zawaha się z tą decyzją? Polski siatkarz gotowy na zmianę pozycji!

– Cieszę się że przychodzę do Trefla Gdańsk. Będzie to dla mnie nowy bodziec, po długim czasie spędzonym w Częstochowie. Nie mogę doczekać się pierwszych treningów i poznania nowego dla mnie środowiska. Trefl Gdańsk to uznany klub, który od lat buduje swoją pozycję w tabeli. Dla zawodnika to idealne środowisko do rozwoju. Grając w Gdańsku, czuć ogromne wsparcie kibiców. ERGO ARENA potrafi stworzyć niesamowity klimat, co jeszcze bardziej motywuje – powiedział Damian Kogut.

– Damian to świetne uzupełnienie naszej linii przyjęcia. W ostatnich sezonach pokazał dużo sportowej jakości – zarówno w grze ofensywnej, jak i w przyjęciu. Jego charakter i zaangażowanie idealnie wpisują się w koncepcję naszej drużyny – zaznaczył trener Trefla Mariusz Sordyl.

Piotr Nowakowski, Joseph Worsley oraz Damian Schulz to zawodnicy, których pozyskanie wcześniej ogłosił Trefl. Ważne kontrakty z klubem nadal mają Aliaksei Nasevich, Paweł Pietraszko, Moustapha M’Baye, Piotr Orczyk, Rafał Sobański, Voitto Koykka i Fabian Majcherski.

Polsat Sport, treflgdansk.pl