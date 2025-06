W sobotę w Bełchatowie odbędzie się kolejna edycja gal One Punch. W walce wieczoru dojdzie do pojedynku o pas międzynarodowego mistrza Polski PZKB. O tytuł powalczą Michał Benben i Italo Julio Lima. Transmisja gali One Punch w sobotę w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go.