"Powrót stulecia" w siatkówce stał się faktem! Jest oficjalny komunikat

W minionym sezonie Selver x TalTech (klub powstał wiosną 2022 roku w wyniku fuzji Selveru Tallinn i TalTechu, akademickiej drużyny Uniwersytetu Technicznego w Tallinnie) spisał się znacznie poniżej oczekiwań. Zespół zajął dopiero 4. miejsce w estońskiej EMV Liiga, przegrywając walkę o brąz z Parnu, a w Cronimet lidze, wspólnych rozgrywkach estońsko-łotewskich, zaprezentował się jeszcze gorzej, kończąc zmagania na ostatnim 7. miejscu.

Po rozczarowującym sezonie Andres Toobal (młodszy brat doskonale znanego polskim kibicom z występów w Indykpolu AZS-ie Olsztyn i Cuprum Lubin Kerta Toobala), który prowadził zespół w ostatnich trzech latach, podał się do dymisji. Teraz klub ogłosił jego następcę. Będzie nim Avo Keel, 62-letni szkoleniowiec, który wraca do Estonii po kilku latach pracy w lidze fińskiej. Podpisanie kontraktu z Keelem Selver x TalTech (a za nim estońskie media) określił mianem "Powrotu stulecia" i trzeba zaznaczyć, że nie jest to określenie na wyrost. Doświadczony trener pracował w Selver Tallinn/Audentes w latach 2005-2014, zdobywając z nim sześć mistrzostw Estonii, pięć Pucharów Estonii i sześć złotych medali Ligi Bałtyckiej.

- Selver x TalTech ma znakomitą szkółkę, dlatego chcę, żeby drużyna składała się przede wszystkim z najbardziej utalentowanych estońskich siatkarzy do lat 20. Do nich chciałbym dołożyć kilku starszych, doświadczonych graczy, od których młodzież będzie się uczyła i przy których będzie dojrzewała siatkarsko - zapowiedział Keel, cytowany przez estoński dziennik "Postimees".

62-latek podpisał dwuletni kontrakt, z możliwością przedłużenia go o kolejny rok, gdy drużyna pod jego wodzą spełni cele, zakładane na najbliższe dwa sezony.

Avo Keel jest jednym z najbardziej utytułowanych estońskich trenerów. Poza licznymi tytułami z Selver Tallinn/Audentes, ma na koncie również dwa mistrzostwa, trzy Puchary Estonii i złoto Ligi Bałtyckiej z Parnu VK. W talach 2004-2014 był również selekcjonerem reprezentacji Estonii, a w latach 2017-2021 prowadził kadrę Łotwy.