Reprezentant Polski wraca do Jastrzębskiego Węgla! Dwa lata przerwy

Granieczny jest wychowankiem zespołu z Jastrzębia-Zdroju. To właśnie w jego barwach libero zadebiutował w PlusLidze. Miało to miejsce w listopadzie 2020 roku, kiedy Granieczny miał zaledwie 15 lat! Urodzony w 2005 roku zawodnik w tym okresie na co dzień trenował z akademią JSW Jastrzębskiego Węgla, dołączając do pierwszego zespołu w sytuacjach awaryjnych.

Włodarze polskiego klubu postanowili podpisać z nim kontrakt przed rozpoczęciem sezonu 2022/2023. Kibice na pewno byli zadowoleni z postawy Graniecznego, który przyczynił się w tamtej kampanii do zdobycia mistrzostwa Polski, Superpucharu Polski i srebrnego medalu Ligi Mistrzów.

Później siatkarz postanowił odejść z utytułowanego zespołu. Przeniósł się do ekipy KGHM Cuprum Lubin, a w poprzednim sezonie - już po fuzji - reprezentował drużynę Cuprum Stilon Gorzów. W sumie na swoim koniec ma 63 mecze rozegrane na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce.

Teraz Granieczny po dwóch latach przerwy postanowił powrócić do Jastrzębskiego Węgla. W komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej klubu libero nie krył radości z tej decyzji.

– Cieszę się bardzo, że mogę z powrotem dołączyć do zespołu Jastrzębskiego Węgla. Jest to drużyna, która zawsze będzie bliska mojemu sercu, mam świetne wspomnienia związane z tym właśnie miejscem. Dam z siebie wszystko na treningach, jak i na meczach, aby z Jastrzębskim Węglem dojść jak najdalej. Już nie mogę się doczekać pierwszych treningów - stwierdził zawodnik.

Warto zaznaczyć, że Granieczny ma już na swoim koncie występy w seniorskiej reprezentacji Polski. Nikola Grbić powołał go na tegoroczną rywalizację w Lidze Narodów.

AA, Polsat Sport