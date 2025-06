Siatkarz reprezentacji Polski zmienił klub! Podpisał kontrakt na dwa lata

Seweryn Lipiński (rocznik 2001) przygodę z siatkówką rozpoczął w UKS Wilki Chwaszczyno, później reprezentował barwy klubów Trefl Gdańsk - w którym w 2020 roku zadebiutował w PlusLidze i Olimpia Sulęcin (2021–23). W 2023 roku środkowy został siatkarzem Cuprum i grał w tej drużynie w ostatnim sezonie w Lubinie i po przeprowadzce do Gorzowa Wielkopolskiego.

W czasie trzech sezonów gry w PlusLidze wystąpił w 56 meczach. W minionym sezonie zagrał 26 razy i zdobył 182 punkty. Występował w kadrze Polski juniorów, z którą wywalczył brązowy medal mistrzostw Europy U22 w 2022 roku. Lipiński znalazł się w szerokim składzie pierwszej reprezentacji na obecny sezon i zagrał w towarzyskim turnieju Silesia Cup.

– AZS Olsztyn to klub o bardzo wysokim poziomie organizacyjnym - z piękną halą i kibicami, którzy z ogromnym zaangażowaniem wspierają drużynę. To dla takich ludzi chce się grać. W barwach AZS rozwijało się wielu znakomitych siatkarzy - i ja również chciałbym zrobić tutaj krok do przodu – powiedział Seweryn Lipiński.





– W nadchodzącym sezonie moim celem jest przede wszystkim zwyciężać, dawać radość kibicom i nieustannie rozwijać się - zarówno jako zawodnik, jak i jako człowiek – dodał nowy środkowy Indykpolu AZS, cytowany przez klubowe media.