Z Rakowa do Jagiellonii. Transfer potwierdzony

Reprezentant Polski U-20 podpisał z Jagiellonią trzyletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejny rok - poinformował w piątek klub. Drachal, który w wieku 17 lat zadebiutował w piłkarskiej ekstraklasie w barwach Miedzi Legnica, trafił stamtąd dwa lata temu do Rakowa. W trakcie rundy wiosennej minionego sezonu był wypożyczony do GKS Katowice.

Zobacz także: Czegoś takiego nie było od lat! Probierz poszedł w ślady Bońka

W sumie ma na koncie 66 spotkań na boiskach ekstraklasy, pięć strzelonych goli i cztery asysty.

Po podpisaniu kontraktu młody pomocnik mówił klubowym mediom, że przejście do Jagiellonii traktuje jako bardzo duże wyróżnienie.

"Jak usłyszałem, że Jagiellonia jest zainteresowana, to nie ukrywam, że od razu zapaliła mi się w głowie lampka, że chciałbym tutaj przejść i cieszę się, że finalnie tutaj jestem. Rozmawiałem z przyjaciółmi ze środowiska piłkarskiego na ten temat, jeśli chodzi o Jagiellonię. Wszyscy bardzo optymistycznie do tego podchodzili, z bardzo dużym szacunkiem do tego klubu, więc na pewno nikt nie odradzał" - powiedział.

Drachal jest drugim piłkarzem pozyskanym przez Jagiellonię przed nowym sezonem. Pierwszym był napastnik Dimitris Rallis - reprezentant Grecji U-21, który trafił do Białegostoku z holenderskiego z SC Heerenveen.

Jagiellonia, która miniony sezon zakończyła na trzecim miejscu i zagra w eliminacjach Ligi Konferencji (w minionym sezonie dotarła do ćwierćfinału tych rozgrywek), przechodzi przed nowym sezonem kadrową rewolucję. Odeszło z niej siedmiu graczy - większość z podstawowego składu.

Są to wypożyczeni: obrońcy Joao Moutinho i Enzo Ebosse oraz skrzydłowi Darko Churlinov i Edi Semedo, a umów nie przedłużyli pomocnik Jarosław Kubicki i obrońca Michal Sacek (obaj trafili do Górnika Zabrze) oraz skrzydłowy Kristoffer Hansen.

Przygotowania do nowego sezonu białostoczanie rozpoczną 23 czerwca.

PAP