Znamy kadrę Polski na Euro 2025!

Polki kapitalnie poradziły sobie w eliminacjach i wywalczyły historyczny awans na Euro, niczym męska kadra Leo Beenhakkera w 2008 roku. Nasze zawodniczki zmierzą się w fazie grupowej z Niemkami (04.07), Szwedkami (08.07) oraz Dunkami (12.07). Wcześniej rozegrają mecz towarzyski z Ukrainą (27.06), natomiast do Szwajcarii wylecą trzy dni później.

Wiemy już, kogo na turniej zabierze ze sobą Patalon. W gronie powołanych znalazły się największe gwiazdy reprezentacji - z Ewą Pajor na czele. Są również m.in. Paulina Dudek z PSG czy Weronika Zawistowska z Bayernu Monachium. Na mistrzostwa pojedzie też czwarta bramkarka Julia Woźniak.

- Z dumą i radością ogłaszam powołania do reprezentacji Polski, która po raz pierwszy w historii zagra na mistrzostwach Europy. To wyjątkowa chwila dla całej drużyny, sztabu, naszych kibiców i wszystkich, którzy wspierali nas na tej drodze. Już niebawem rozpoczniemy zgrupowanie w Arłamowie. Dołożymy wszelkich starań, by jak najlepiej przygotować się do turnieju finałowego mistrzostw Europy. Jestem podekscytowana i wdzięczna, że możemy tego doświadczyć - powiedziała Patalon, cytowana przez portal "Łączy nas Piłka".

Zgrupowanie reprezentacji Polski rozpocznie się 17 czerwca. Poniżej przedstawiamy 23-osobową kadrę Biało-Czerwonych na Euro.

Bramkarki: Natalia Radkiewicz (Pogoń Szczecin), Kinga Szemik (West Ham United), Kinga Seweryn (GKS Katowice)

Obrończynie: Kayla Adamek (Ottawa Rapid), Paulina Dudek (PSG), Sylwia Matysik (1. FC Koeln), Emilia Szymczak (FC Barcelona), Martyna Wiankowska (1. FC Koeln), Oliwia Woś (FC Basel), Wiktoria Zieniewicz (FC Basel)

Pomocniczki: Adriana Achcińska (1. FC Koeln), Martyna Brodzik (Pogoń Szczecin), Dominika Grabowska (TSG 1899 Hoffenheim), Ewelina Kamczyk (FC Fleury 91), Milena Kokosz (Asane), Tanja Pawollek (Eintracht Frankfurt, Klaudia Słowińska (GKS Katowice)

Napastniczki: Klaudia Jedlińska (Dijon FCO), Nadia Krezyman (Dijon FCO), Natalia Padilla-Bidas (Sevilla FC), Ewa Pajor (FC Barcelona), Paulina Tomasiak (GKS Górnik Łęczna), Weronika Zawistowska (Bayern Monachium)

Polsat Sport