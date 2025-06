26. Piknik Olimpijski już w niedzielę! "To forma wymiany poglądów"

Już w niedzielę 15 czerwca w Lublinie odbędzie się 26. Piknik Olimpijski. Dzień pełen atrakcji czeka na gości, a także widzów sportowych anten Polsatu. Na miejscu pojawi się wielu medalistów olimpijskich. Do przyjścia na to niezwykłe wydarzenie na antenie Magazynu Olimpijskiego zachęcił dwukrotny medalista olimpijski i trzykrotny medalista mistrzostw świata we florecie, Marian Sypniewski.