Belgowie królami Sopotu. Jeroen Appelen i Frederic Vernaet zwycięzcami konkursów CSIO4*

Przedostatni dzień sopockiej rywalizacji dostarczył kibicom ogromnych wrażeń. W pierwszym z dwóch najbardziej prestiżowych sobotnich konkursów, jakim był CSIO4* konkurs nr 10 z rozgrywką o Puchar NAMI – Kliniki i Resortu Medycznego, pod patronatem "Horse&Business Magazine" (wysokość przeszkód 150 cm) o punkty do Longines Ranking i ostatnią kwalifikację do niedzielnego Grand Prix, doskonałą formę potwierdził Jeroen Appelen. Belg, który wraz ze swoją reprezentacją triumfował w piątek w Pucharze Narodów, okazał się również najlepszy w zmaganiach indywidualnych. Startujący na koniu Gently Z sportowiec zaliczył dwa czyste przejazdy, notując w rozgrywce, do której dostało się tylko 8 zawodników, czas 39.85 s. Na drugim miejscu uplasował się Cyril Bouvard (Francja) na Gaby de Courcel (40.77 s), a trzecie miejsce zajął Martin Dopazo (Argentyna) na MR Quincy B, z czasem 40.81 s.

Niestety, w rozgrywce nie zobaczyliśmy żadnego z "Biało-Czerwonych". Najlepszy z Polaków, Michał Kaźmierczak, został ostatecznie sklasyfikowany na 16. miejscu i był jedynym naszym jeźdźcem w pierwszej dwudziestce konkursu...

W ręce Belga powędrowała również nagroda za drugi z sobotnich czterogwiazdkowych konkursów, CSIO4* konkursie nr 11 zwykłym, rozgrywanym o Puchar Ergo Hestii, pod patronatem magazynu "Prestiż" (wysokość przeszkód 145 cm). Tu najlepszy okazał się Frederic Vernaet, startujący na koniu Okina van de Bien. Zwycięzca dosłownie o włos wyprzedził Argentyńczyka Mariano Ossę na RR Carcom, a podium uzupełnił Brazylijczyk Joao Victor Castro Aguiar Gomes De Lima na koniu Georges de Beaufour.

- Belgowie przyjechali tu po zwycięstwo i to widać. Mają bardzo fajny skład i jeżdżą w naprawdę dobrym stylu - powiedziała Annamaria Sobierajska, komentatorka Polsatu Sport.

Najlepszy z Polaków był - a jakże - Michał Kaźmierczak na koniu Livano, który uplasował się tuż za pierwszą dziesiątką, na 11. pozycji.

W sobotę odbyły się równiez konkursy CSI1* - na torze z przeszkodami o wysokości 120 cm najlepsza była Jelizawieta Baranowa z Ukrainy na Nick Nack Z, która wyprzedziła Polkę Wiktorię Aszyk na koniu Atuzzi i Hannę Kosińską na Stormer van het Bevrijdthof, zaś z przeszkodami o wysokości 130 cm najlepiej poradziła sobie Małgorzata Koszucka na Kalante. Drugie miejsce zajął Belg Mike van Olst na Amigo van het Bergeneinde Z, a trzecie - Małorzata Ciszek-Lewicka na koniu Keldita.

Poza zmaganiami najlepszych jeźdźców sopocki Hipodrom był również areną rywalizacji najmłodszych jeźdźców, startujących w konkursach przebieranych CSIO Sopot Young Stars. Kategorię Kuce A1/70 cm wygrała Helena Lubońska na koniu S-Piorun, Kuce A2/85 cm - Sara Wnuczko na Donald Rex 14, Kuce 95 cm - Lena Molenda na Romanyriver Heavenly Secre, zaś Kuce D bis 105 cm - Jan Mordzelewski na Anakondzie.

Na zakończenie czterodniowych zmagań - w niedzielę (15 czerwca) - czeka nas prawdziwa wisienka na torcie, czyli Grand Prix CSIO Sopot 2025 z udziałem światowej czołówki i najlepszych koni.

Łączna pula nagród w tegorocznym konkursie przekroczy 244 000 euro, czyli ponad milion złotych.

Transmisje niedzielnych zawodów w Sopocie będzie można oglądać od 12.00 w Polsacie Sport 3 i online w Polsat Box Go.