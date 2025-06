Czołowy zespół Tauron Ligi ma nową libero

O przenosinach Adamek z Opola do Bielska-Białej BKS oficjalnie poinformował w piątek. - Jestem bardzo podekscytowana, bardzo zadowolona i mega szczęśliwa. Już nie mogę się doczekać, kiedy pierwszy raz założę swoją nową koszulkę. Bardzo mocno wierzę, że w nadchodzącym sezonie będzie dla nas czekało wiele dobrego - wiele niezapomnianych chwil i fantastycznych momentów - powiedziała wracająca do klubu po pięcioletniej przerwie siatkarka w powitalnym nagraniu, opublikowanym w mediach społecznościowych BKS-u.

Adamek występowała w Bielsku-Białej przez część sezonu 2019/2020, by następnie przenieść się do ekipy UNI Opole. Jej barwy reprezentowała przez pięć lat. W pierwszym roku występów w UNI wywalczyła z drużyną awans do Tauron Ligi i kolejne lata spędziła z nią w siatkarskiej elicie. W sezonie 2023/2024 przyczyniła się do znaczącego sukcesu opolanek, jakim był awans do turnieju finałowego Pucharu Polski.

W ostatniej edycji Tauron Ligi Adamek wystąpiła w 24 meczach UNI Opole. Jej zespół zakończył zmagania na dziewiątym miejscu.

Dobra postawa 27-letniej libero w trakcie sezonu została doceniona przez sztab szkoleniowy reprezentacji Polski i zaowocowała powołaniem do szerokiej kadry Biało-Czerwonych na 2025 rok.

Drużyna z Bielska-Białej w sezonie 2024/2025 zajęła w Tauron Lidze 4. miejsce. Do kolejnych rozgrywek przystąpi mocno zmieniona. Z zespołu odeszły Julita Piasecka, Julia Nowicka, Kinga Drabek, Magdalena Janiuk (zakończyła karierę), Giulia Angelina i Marharyta Geiko, a Zofia Brzoza będzie wypożyczona do innej drużyny. Kontrakty przedłużyły natomiast Kertu Laak, Martyna Borowczak, Marta Orzyłowska, Wiktoria Szewczyk oraz Aleksandra Gryka, która dołączyła do BKS-u pod koniec ostatnich rozgrywek.

Adamek, która poza BKS-em i UNI Opole w przeszłości występowała również w barwach Legionovii Legionowo (2015-2019) i Wisły Warszawa (2019-2020) jest pierwszą nową zawodniczką w kadrze na przyszły sezon, oficjalnie zaprezentowaną przez klub.

GW, Polsat Sport