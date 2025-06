Dwie drużyny z pierwszymi zwycięstwami w Lidze Narodów 2025. Porażka Włochów

W pierwszym piątkowym meczu w Quebecu swoje premierowe zwycięstwo w VNL 2025 odnieśli Bułgarzy. Po przegranej z Włochami 1:3 na inaugurację, drużyna trenera Gianlorenzo Blenginiego pokonała 3:0 Argentynę. Taki wynik można uznać za pewną niespodziankę, zwłaszcza że "Albicelestes" wcześniej pokazali bardzo dobrą formę, wygrywając 3:1 z Francją i 3:2 z Kanadą.

Pierwsza partia bułgarsko-argentyńskiego starcia była dość wyrównana, ale to ekipa z Europy lepiej spisywała się w końcowym fragmencie gry, zwyciężając do 21. W kolejnej odsłonie Bułgarzy przejęli inicjatywę od stanu 15:15 - szybko zbudowali czteropunktową przewagę (20:16) i nie oddali jej już do końca - tym razem wygrali do 20.

Na początku trzeciego seta Argentyńczycy zwarli szeregi i po znakomitym początku prowadzili 13:8. Potem nie mogli sobie jednak poradzić ze świetnie grającym w tej części spotkania Aleksandrem Nikołowem. Bułgarski zespół odrobił straty (20:20) i zwyciężył w grze na przewagi (28:26) po asie serwisowym drugiego z niezwykle utalentowanych braci Nikołowów - Simeona.

W swoim kolejnym meczu reprezentacja Bułgarii zagra z prowadzoną przez Michała Winiarskiego kadrą Niemiec. Argentyna po dniu przerwy zmierzy się z drużyną Włoch.

Liga Narodów, Quebec City

Bułgaria - Argentyna 3:0 (25:21, 25:20, 28:26)

Bułgaria: Simeon Nikołow (6), Wenisław Antow (14), Aleksandar Nikołow (14), Asparuh Asparuhow (6), Ilja Petkow (7), Presław Petkow (4), Martin Bożiłow (libero) oraz Rusi Żelew (libero), Stoił Palew.

Argentyna: Matias Sanchez, German Gomez (13), Luciano Palonsky (11), Ignacio Luengas (11), Joaquin Gallego, Nicolas Zerba (4), Jan Martinez (libero) oraz Agustin Loser (3), Fausto Diaz, Matias Giraudo.

Pierwszą wygraną w kanadyjskim turnieju i w całej tegorocznej Lidze Narodów zanotowali też grający w odmłodzonym składzie Francuzi. Zespół trenera Andrei Gianiego odniósł cenne zwycięstwo nad bardzo silną, choć też mającą w składzie wielu młodych graczy, reprezentacją Włoch, która wcześniej pokonała w Quebecu Bułgarię (3:1) oraz Niemcy (3:2).

"Trójkolorowi" znakomicie rozpoczęli piątkowy mecz - w otwierającym zmagania secie od stanu 9:9 zdobyli cztery punkty z rzędu i już do końca niezagrożenie zmierzali po zwycięstwo, m.in. dzięki doskonale spisującemu się Trevorowi Clevenot. Prowadzili 20:13 i 23:17, by po bloku Francois Huetza na Kamilu Rychlickim zakończyć partię wygraną 25:18.

Druga odsłona była bardziej wyrównana, choć niemal przez cały czas na skromnym prowadzeniu utrzymywali się Francuzi. Zwycięstwo dała ekipie mistrzów olimpijskich trzypunktowa seria w końcówce - z wyniku 21:21 zrobiło się 24:21, a chwilę później set się zakończył (25:22).

W trzeciej partii to Włosi od początku dyktowali warunki. Szybko zbudowali kilkupunktową przewagę (7:4), którą z czasem powiększali (15:10, 19:13). Świetnie spisywali się skrzydłowi zespołu trenera Ferdinando De Giorgiego, Yuri Romano i Francesco Sani, piłkę setową dał "Azzurrim" as serwisowy Luki Porro, a wygraną 25:19 - skuteczny atak wspomnianego wcześniej Romano.

Siatkarze z Italii pewnie zmierzali po zwycięstwo także w pierwszej części czwartego seta. Od momentu, w którym wyszli na pięciopunktowe prowadzenie (15:10), Francuzi zaczęli jednak swoją pogoń i po kilku minutach wyrównali na 21:21. Partia rozstrzygnęła się w grze na przewagi, która jednak nie trwała długo. Przy meczbolu dla Francji Porro popełnił błąd odbierając zagrywkę Amira Tizi-Oualou i "Trójkolorowi" mogli zacząć świętowanie zwycięstwa.

Kolejny mecz francuski zespół rozegra z reprezentacją Kanady. Rywalami Włochów w ich ostatnim spotkaniu w Quebecu będą Argentyńczycy.

Liga Narodów, Quebec City

Francja - Włochy 3:1 (25:18, 25:22, 19:25, 26:24)

Francja: Amir Tizi Oualou (5), Theo Faure (12), Trevor Clevenot (13), Mathis Henno (8), Moussa Gueye (11), Francois Huetz (13), Benjamin Diez (libero) oraz Antoine Chaboissant, Antoine Pothron (5), Noa Duflos-Rossi (1), Nathan Feral (1).

Włochy: Simone Giannelli (1), Yuri Romano (16), Francesco Sani (15), Luca Porro (15), Simone Anzani (7), Giovanni Maria Gargiulo (8), Gabriele Laurenzano (libero) oraz Kamil Rychlicki (1), Mattia Bottoli, Mattia Boninfante.

