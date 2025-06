JW GROM powstała na początku lat 90. i dość szybko stała się jedno z najbardziej elitarnych jednostek wojskowych. Pomysłodawcami jej utworzenia byli generałowie Gromosław Czempiński oraz Sławomir Petelicki.

- Od dłuższego czasu była to "idee fixe" ówczesnego płk. Sławomira Petelickiego. Był on przekonany, że polskim służbom jest coś takiego potrzebne. Została zajęta polska ambasada w Bernie i okazało się, że przez dłuższy czas nie można było wyrzucić z niej intruzów. Mimo próśb miejscowe służby nie kwapiły się specjalnie, żeby szybko opróżnić ambasadę. Pozwalały terrorystom tam buszować. Wtedy zrodziła się idea, żeby stworzyć coś takiego - powiedział generał.

Operatorzy GROM brali udział w akcjach na całym świecie m.in. na Haiti, na Bałkanach, w Iraku czy też w Afganistanie.

- Jak już weszliśmy do NATO, to okazało się, że jednostka ma już swoje uznanie, jest powszechnie znana i ceniona. Za granicą ma dużo swoich fanklubów, więc nie tylko jednostki brytyjskie czy amerykańskie mają fanów, ale również ci z GROM. Tamci ludzie potrafili nie tylko świetnie funkcjonować, ale budzić szacunek kolegów z innych jednostek świata - dodał Czempiński.

- W związku z licznymi operacjami, w miarę upływy czasu narastała legenda GROM. To jest legenda ludzi. Takich, których zebrał Petelicki i potrafił zaszczepić w nich więź, a zarazem integrację trudnego środowiska, bo to był zbiór indywidualności. Powiedział, że mają działać razem, gdyż w zespołowym działaniu jest siła jednostki. Legenda wynika stąd, że ci ludzie byli niesamowicie gotowi do poświęceń na rzecz dobrego imienia jednostki. Nie byłoby legendy, gdyby nie pokazano, jak można wyszkolić, wykształcić i przygotować ludzi do najtrudniejszych zadań - zaznaczył.

Podczas obchodów 35-lecia GROM widzowie sportowych anten Polsatu mogli zobaczyć, jak trenują gromowcy, w jaki sposób przebiega selekcja do jednostki, jakim sprzętem posługują się operatorzy, a także poznać legendy, weteranów jednostki.

- Chciałbym powiedzieć rzecz oczywistą. Jestem bardzo dumny, że przyczyniłem się do powstania JW GROM. Cieszę się, że mogłem być pożyteczny, że moja pozycja szefa służb, a także przyjaźń z Petelickim zaowocowała bezproblemowym stworzeniem jednostki, która jest dzisiaj pomnikiem i legendą naszych możliwości na świecie. W krótkim czasie stworzyliśmy coś, co inni tworzyli latami. Ten sukces byłby niemożliwy bez udziału wszystkich żołnierzy, którzy byli częścią GROM. Dbajcie o to, by GROM nadal był tym czym jest, czyli legendą i pomnikiem naszych umiejętności na świecie - zakończył generał.

Obszerna rozmowa z generałem Gromosławem Czempińskim w załączonym materiale wideo.

