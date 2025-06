Mecz Polska – Turcja budzi ogromne emocje! Czy Polska utrzyma siatkarską dominację?

Przepaść w rankingu FIVB. Historia przemawia za Polakami

Pomiędzy obiema drużynami istnieje przepaść w rankingu FIVB. Polacy od pewnego czasu przewodzą stawce i uznawani są za najlepszą drużynę globu. Dla porównania Turcy plasują się dopiero na 17. miejscu w zestawieniu. To europejski średniak, który nie powinien sprawiać problemu potentatom.

Liczymy na to, że podobnie będzie w sobotę w Xi’an w Chinach. W ubiegłym roku Turcy zajęli ostatnie miejsce w tabeli Ligi Narodów i utrzymali się w rozgrywkach tylko dlatego, że te zostały powiększone o dwie kolejne drużyny. To najlepiej obrazuje różnicę klas tych zespołów.

W ostatnich latach Polacy i Turcy nie mieli zbyt wiele okazji do tego, aby rywalizować ze sobą na siatkarskich boiskach. Przed rokiem w fazie zasadniczej Ligi Narodów biało-czerwoni efektownie wygrali 3:0, a rywale nie sprawili im żadnych kłopotów. Do kolejnych pojedynków trzeba cofnąć się aż o dekadę. Ostatnie pięć meczów rozegranych w XXI wieku to pięć triumfów reprezentacji Polski. Wydaje się, że passa ta powinna zostać podtrzymana.

Choć nie spodziewamy się niespodzianki, każdy mecz ma znaczenie

Nikola Grbić zdecydował się na powołanie eksperymentalnej kadry na turniej Ligi Narodów w Xi’an. To połączenie doświadczenia i młodzieńczej fantazji. Zdało to efekt w meczu otwarcia, gdy młodzi Polacy spokojnie poradzili sobie z Holendrami. Niektórzy z nich zadebiutowali w rozgrywkach Ligi Narodów i pokazali, że w najbliższych latach mogą stanowić o sile reprezentacji. Kto wie, czy w gronie tych siatkarzy nie znajdują się liderzy kadry na lata. Póki co jednak muszą udowadniać swój potencjał w każdym kolejnym meczu. W starciu z Turkami nie spodziewamy się niespodzianki. Polacy są faworytami i powinni wygrać za trzy punkty.

W tym roku finałowe zmagania Ligi Narodów odbędą się w Ningbo w Chinach. Oznacza to, że biało-czerwoni w każdym meczu muszą walczyć o punkty, aby zapewnić sobie udział w fazie pucharowej. Nie ma więc miejsca na żadne wpadki. Muszą zająć miejsce w czołowej siódemce, aby nie oglądać się na wyniki innych i zagrać w ćwierćfinale. Kolejny krok w kierunku upragnionego medalu mogą postawić w sobotę w Xi’an. Wystarczy pokonać niżej notowanych Turków i potwierdzić swoją siatkarską dominację.

Transmisja meczu z Turkami w Polsacie Sport

Mecz Polska – Turcja rozpocznie się w sobotę 14 czerwca o godzinie 13:00 czasu polskiego. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na kanałach Polsat, Polsat Sport 1 i na Polsat Box Go. Telewizja Polsat od lat wspiera polską siatkówkę i posiada prawa do transmitowania rozgrywek Ligi Narodów siatkarzy, w tym występów reprezentacji Polski. Już w sobotę kibice mogą zasiąść przed telewizorami i dopingować biało-czerwonych w starciu z Turkami.

Polsat Sport