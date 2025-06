Usman był w przeszłości mistrzem kategorii półśredniej, który aż pięciokrotnie bronił pasa. W UFC był niepokonany do 2022 roku, ale od porażki z Leonem Edwardsem i utraty mistrzostwa jego kariera jest na zakręcie. Duży wpływ na to mają ciągłe problemy z kolanami Nigeryjczyka. Dwie przegrane z Brytyjczykiem oraz jedna z Khamzatem Chimaevem to bilans ostatnich trzech pojedynków 38-latka.

ZOBACZ TAKŻE: Legendarny zawodnik MMA ma problemy psychiczne. Otrzymał zakaz zbliżania się do matki

W zupełnie innej sytuacji jest Buckley, autor jednego z najpiękniejszych nokautów w historii organizacji. Od latającego obrotowego kopnięcia na Impie Kasanganay'u minęło już prawie 5 lat. W tym czasie Amerykanin doznał trzech porażek, ale ostatnio może się pochwalić serią sześciu zwycięstw z rzędu, w tym z byłym tymczasowym mistrzem Colbym Covingtonem.

W Atlancie fani zobaczą również m.in. walkę byłej mistrzyni dywizji słomkowej Rose Namajunas, czy też byłego czempiona kategorii koguciej Cody'ego Garbrandta.

Walka wieczoru:

170 lb: Kamaru Usman (20-4) vs Joaquin Buckley (21-6)

Karta główna:

125 lb: Rose Namajunas (13-7) vs Miranda Maverick (15-5)

185 lb: Edmen Shahbazyan (14-5) vs Andre Petroski (13-3)

135 lb: Cody Garbrandt (14-6) vs Raoni Barcelos (19-5)

185 lb: Cody Brundage (11-6) vs Mansur Abdul-Malik (8-0)

205 lb: Alonzo Menifield (16-5-1) vs Oumar Sy (11-0)

Transmisja gali UFC od godziny 4.00 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

IM, Polsat Sport