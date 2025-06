Wieszczą wielki powrót Xaviego Hernandeza! Ma zastąpić Niemca

Xavi to legenda Barcelony. W klubie z Katalonii spędził niemal całą swoją karierę - dopiero krótko przed emeryturą przeniósł się do Kataru.

ZOBACZ TAKŻE: Kulesza spotka się z kandydatem na selekcjonera. Znane nazwisko



Po odwieszeniu butów na kołek Hiszpan pozostał na Bliskim Wschodzie, choć już w innym charakterze. Rozpoczął mianowicie pracę jako trener Al-Sadd. Katarską drużynę prowadził przez nieco ponad dwa lata.



W listopadzie 2021 roku wrócił natomiast do domu i objął Barcelonę. Na stanowisku pozostał do 30 czerwca 2024 roku. W tym czasie zdobył mistrzostwo i superpuchar. Wraz z końcem poprzedniego sezonu odszedł z klubu, a zastąpił go Hansi Flick.



Teraz, jak poinformował David Ornstein, Xavi może wrócić do pracy po roku spędzonym na bezrobociu. Jego usługami jest bowiem zainteresowany saudyjski klub Al-Ahli.



Hiszpan miałby tam zastąpić Niemca Mathhiasa Jaissle'a, który nie chce przedłużyć ważnego do 30 czerwca 2026 roku kontraktu. W związku z tym władze klubu poważnie myślą o zmianie na stanowisku szkoleniowca.



Kontrkandydatem dla Xaviego ma być Ange Postecoglou.