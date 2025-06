10:0! Bayern Monachium nie miał litości w KMŚ

W Cincinnati Bawarczycy nie dali żadnych szans jedynemu uczestnikowi turnieju ze strefy Oceanii. O ich zwycięstwie w dużej mierze przesądził nie tylko hat-trick Musiali, ale też udane występy piłkarzy z Francji: Michael Olise miał dwa gole i dwie asysty, Kingsley Coman - dwie bramki i asystę, a Sacha Boey - gola i asystę. Dwa trafienia i jedną asystę dołożył też Thomas Mueller, który po tym turnieju rozstanie się z monachijskim zespołem.



Bayern oddał 32 strzały na bramkę, a rywale - trzy. W uderzeniach celnych przewaga niemieckiego zespołu także nie podlegała dyskusji: 18-1.

W grupie C rywalizują także ekipy Boca Juniors oraz SL Benfica.

Na otwarcie turnieju, w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego, Inter Miami zremisował w grupie A z egipskim Al Ahly FC 0:0. Kolejnymi rywalami tych zespołów będą FC Porto i Palmeiras Sao Paulo.

Klubowe MŚ w tym formacie odbywają się po raz pierwszy. Na 12 stadionach w 11 amerykańskich miastach zagrają 32 zespoły podzielone na osiem grup po cztery.

Faza grupowa potrwa do 26 czerwca. Zespoły z pierwszych dwóch miejsc każdej z grup awansują do 1/8 finału i od tego momentu aż do zakończenia turnieju rywalizować będą systemem pucharowym. Finał zostanie rozegrany 13 lipca na MetLife Stadium w New Jersey.

Bayern Monachium - Auckland City 10:0 (6:0)

Bramki: Coman 6, 21, Boey 17, Olise 20, 45+3, Mueller 45, 89, Musiala 67, 73 (rz.k.), 84.

Bayern: Neuer - Boey, Tah, Stanisic (82 Aznou), Guerreiro (61 Upamecano) - Kimmich, Pavlovic - Olise (46 Karl), Mueller, Coman (46 Gnabry) - Kane (61 Musiala).

Auckland City: Tracey - Murati, Boxall, Mitchell, Lobo (66 Lagos) - Ilich, den Heijer (82 Rogers), Garriga (66 Zhou Tong) - Yoo (71 de Vries), Bevan, Manickum (71 Kilkolly).

PAP