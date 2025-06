Co za występ polskiego tenisisty! Pierwszy tytuł w karierze

Berkieta od pierwszej rundy turnieju na Sycylii dominował nad rywalami. Na szczególne uznanie zasłużyło jego półfinałowe zwycięstwo 6:2, 6:1 nad najwyżej rozstawionym Brazylijczykiem Joao Eduardo Schiesslem.

ZOBACZ TAKŻE: Rewolucja na Wimbledonie! Ważna zmiana po prawie 150 latach

Triumf w finale nad Lorenzo Schiahbasim oznacza pierwszy w karierze seniorski tytuł 18-latka. Do tej pory w rankingu ATP zajmował on 845. pozycję (stan na 9 czerwca 2025 roku). Dzięki 15 punktom za zwycięstwo w imprezie rangi M15 jego ranking powinien zapewnić mu awans o ok. 120 miejsc.

- Wygrana w Mesynie dała mi olbrzymi zastrzyk energii i motywację do dalszej pracy. Mam nadzieję, że zdobyte doświadczenie zaprocentuje w kolejnych turniejach i pozwoli mi awansować w rankingu. Tytuł na Sycylii to pierwszy krok w kierunku startów w challengerach - podkreślił Berkieta, cytowany przez PAP.

Polak zwyciężył w tych zawodach również w deblu. W parze z Francuzem Theo Papamalamisem pokonali w finale monakijsko-włoski duet Rocco Piatti i Lorenzo Sciahbasi 6:4, 6:3.

JC, PAP