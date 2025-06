Coraz bliżej rozstrzygnięcia w Pucharze Stanleya. Brakuje jednego zwycięstwa

Hokeiści Florida Panthers pokonali na wyjeździe Edmonton Oilers 5:2 w piątym meczu finału play off ligi NHL. W rywalizacji o Puchar Stanleya, która toczy się do czterech zwycięstw, obrońcy trofeum objęli prowadzenie 3-2. Kolejne spotkanie odbędzie się we wtorek na Florydzie.