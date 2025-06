FC Magdeburg zwycięzcą Ligi Mistrzów! Zdecydowane zwycięstwo w finale

Już pierwsza połowa przebiegała po myśli zespołu trenera Benneta Wiegerta, która stopniowo powiększała przewagę. Najpierw to były trzy bramki (w 19. min 11:8), a później cztery (15:11). Na przerwę drużyny schodziły przy stanie 16:12.

W 42. minucie na tablicy był wynik 22:17, czyli po raz pierwszy pięciobramkowa przewaga, a chwilę później już 23:17. W końcówce berlińczycy zerwali się jeszcze do ataku, zmniejszyli dystans do trzech goli (24:27), ale to było za mało, by próbować odwrócić losy spotkania. Ostatecznie Magdeburg wygrał 32:26.

27 czerwca odbędzie się losowanie grup kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Trzy dni wcześniej EHF ogłosi komplet drużyn, które wystąpią w prestiżowych rozgrywkach w sezonie 2025/26. O "dziką kartę" stara się Industria Kielce, a Orlen Wisła, jako mistrz Polski, ma pewne miejsce w gronie 16 najlepszych zespołów Europy.

FC Magdeburg - Fuechse Berlin 32:26 (16:12)

KP, PAP