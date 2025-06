Messi nie dał rady Egipcjanom. Bez goli na otwarcie

Bohaterem Interu został Argentyńczyk, jednak niespodziewanie nie był nim Lionel Messi, a bramkarz Oscar Ustari. Obronił osiem strzałów, w tym rzut karny i zanotował skuteczną interwencję na linii bramkowej, chroniąc swoją drużynę przed porażką.

- Zespół wykonał świetną robotę w obronie i to jest to, na czym mi najbardziej zależy. Myślę, że byliśmy lepsi. Mecz pozostawił we mnie dobre uczucia, ale nasz następny rywal jest zupełnie inny - skomentował Ustari.

Kolejnym przeciwnikiem Interu będzie w czwartek portugalski FC Porto. W grupie A występuje także brazylijski Palmeiras Sao Paulo.

W niedzielę w grupie C o godz. 18 czasu polskiego Bayern Monachium zmierzy się z nowozelandzkim Auckland City, natomiast trzy godziny później w grupie B Paris Saint-Germain zagra z Atletico Madryt.

Faza grupowa potrwa do 26 czerwca. Zespoły z pierwszych dwóch miejsc każdej z grup awansują do 1/8 finału i od tego momentu aż do zakończenia turnieju rywalizować będą systemem pucharowym. Finał zostanie rozegrany 13 lipca na MetLife Stadium w New Jersey.