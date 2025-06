Miko Marczyk drugi w Rajdzie Polski!

Dzięki wywalczeniu drugiej lokaty Marczyk wrócił na fotel lidera klasyfikacji generalnej ERC.

- Kończymy 81. Rajd Polski na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej. W przeszłości wygrywaliśmy ten rajd i zajmowaliśmy trzecie miejsce, ale nigdy nie byliśmy drudzy, więc mamy to miejsce do kolekcji. Dzięki bardzo dobremu wynikowi w Mikołajkach, na półmetku sezonu ponownie jesteśmy liderami mistrzostw Europy. Wierzę w to, że to dobry prognostyk na asfaltową część sezonu - powiedział na mecie Marczyk, którego pilotem był Szymon Gospodarczyk.

Sporego pecha miał lider mistrzostw Europy Roope Korhonen (Toyota GR Yaris Rally2), który po sobotnim etapie plasował się na drugiej pozycji ze stratą 22 s do Łotysza. Na drugim niedzielnym odcinku specjalnym Fin wypadł z drogi i dachował. Załodze nic się nie stało, ale jazdy kontynuować nie było można, choć uszkodzenia samochodu nie były poważne.

Sesks był gwiazdą tegorocznej rundy ERC, od początku jechał doskonale. Łotysz nie był w Mikołajkach nowicjuszem, dobrze znał szutrowe trasy, gdy już raz - w 2023 roku - wygrał tu rundę mistrzostw Europy.

Także w niedzielę nie zwolnił tempa, wygrał cztery z sześciu OS-ów, najszybszy był także na ostatnim, mającym rangę Power Stage, gdzie zdobył dodatkowe punkty do klasyfikacji ERC.

- Zawsze jest miło wrócić do Polski i kończyć imprezę jako zwycięzca. Runda mistrzostw Europy była dobrze zorganizowana, mam nadzieję, że się jeszcze w Mikołajkach spotkamy - powiedział na mecie.

Do mety natomiast nie dojechał Holender Jos Verstappen (Skoda Fabia RS Rally2), ojciec czterokrotnego mistrza świata Formuły 1 Maxa. Senior Verstappen na ostatnim odcinku urwał koło i musiał się wycofać, choć szans na dobry rezultat nie miał. Przed tą przygodą był 15. ze stratą ponad sześciu minut do lidera.

W klasyfikacji mistrzostw Polski lider cyklu - Jakub Matulka (Skoda Fabia RS) - wywalczył drugą lokatę (9. w rajdzie) i umocnił się na prowadzeniu.

Piątą rundą FIA ERC będzie w dniach 4-6 lipca we Włoszech 07 Rally di Roma Capitale.

KP, PAP