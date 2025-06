Mocne słowa papieża o sporcie. "Może stać się narzędziem"

Msza miała odbyć się na placu Świętego Piotra, ale przeniesiono ją do bazyliki z powodu wysokich temperatur w Rzymie, gdzie ministerstwo zdrowia Włoch wprowadziło najwyższy stopień alarmu ze względu na upały.

Papież podkreślił w homilii: Każda dobra działalność człowieka niesie w sobie odzwierciedlenie piękna Boga, a sport z pewnością należy do takich działań.

Zwrócił uwagę na powszechne w języku włoskim wyrażenie "dai" ("dawaj"), które służy do dopingowania sportowców podczas zawodów.

- Jest to piękny imperatyw i może skłonić nas do refleksji. Nie chodzi tylko o fizyczny wysiłek, nawet niezwykły, ale o oddanie siebie, o danie z siebie wszystkiego. Chodzi o danie siebie innym – dla własnego rozwoju, dla kibiców, dla bliskich, dla trenerów, dla współpracowników, dla publiczności, a nawet dla przeciwników – i jeśli jest się prawdziwym sportowcem, ma to znaczenie niezależnie od wyniku - przekonywał papież.

Papież Prevost zaznaczył, że sport, zwłaszcza zespołowy, uczy wartości współpracy, podążania razem, dzielenia się.

- W ten sposób może stać się ważnym narzędziem pojednania i spotkania: między narodami, we wspólnotach, w środowiskach szkolnych i zawodowych, w rodzinach - podkreślił.

Robert Prevost słynął przed wyborem na konklawe z aktywności sportowej; gdy był kardynałem, chodził regularnie do siłowni w Rzymie i grał w tenisa.