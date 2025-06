Uczczono pamięć Piotra Nurowskiego. Emil Dobrowolski triumfatorem 11. Biegu Konstancińskiego

11. Biegiem Konstancińskim imienia Piotra Nurowskiego uczczono pamięć wybitnego działacza. Były prezes PKOl oraz współtwórca Polsatu i Polsatu Sport zginął 15 lat temu w katastrofie smoleńskiej. 20 czerwca obchodziłby 80. urodziny.

Na uczestników sportowych zmagań w Konstancinie-Jeziornie czekała 10-kilometrowa trasa, która poprowadzona została przez najpiękniejsze zakątki miejscowości. "To 10 km natury i sportowej pasji" - czytaliśmy na oficjalnej stronie wydarzenia.

Najlepszy w kategorii Open okazał się Emil Dobrowolski, który przeciął linię mety z czasem 31:17 s. Drugie miejsce zajął Krzysztof Wasiewicz, a trzeci był Bogdan Semenowicz. Wśród kobiet górą była Natalija Semenowicz.

- Tłumy na starcie są dla mnie wielką satysfakcją, bo Piotr był moim wielkim przyjacielem od wielu lat, sąsiadem zarówno w Warszawie jak i w Konstancinie, a także człowiekiem o tych samych zainteresowaniach i podobnym poczuciu humoru. Wszystko nas łączyło - powiedział Andrzej Majkowski, pomysłodawca biegu.

- Ten bieg to kwintesencja wspomnienia i Piotrze. Jeżeli miałby na to wpływ, tak wyobrażałby sobie swoje kolejne jubileusze. Konstancin jest i będzie jego domem, a to że mamy kilkuset uczestników świadczy tylko o tym, że ideę, którymi kierował się w życiu realizują się w praktyce - Marian Kmita, dyrektor ds. sportu Telewizji Polsat, wiceprezes PKOl.

Piotr Nurowski urodził się 20 czerwca 1945 roku w Sandomierzu. Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, ale swoje życie związał ze sportem, który pokochał jeszcze w latach młodzieńczych. Przez krótki czas był sprawozdawcą sportowym w radiu, a w 1972 roku został wiceprezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki ds. młodzieżowo-wychowawczych. Rok później, jako najmłodszy na świecie szef narodowego związku sportowego, został wybrany prezesem PZLA. Tę funkcję pełnił do 1976 roku oraz ponownie w latach 1978–1980.

W lutym 2005 został wybrany na stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Funkcję tę pełnił społecznie, dając się poznać jako osoba życzliwa, uczynna, w pełni poświęcona polskiemu sportowi. Pięknym podsumowaniem jego pracy była sytuacja sprzed drugiej kadencji Piotra Nurowskiego na stanowisku szefa PKOl-u. Gdy startował do wyborów... nie miał kontrkandydatów, co najlepiej pokazuje, iż jego przywództwo w polskim ruchu olimpijskim nie podlegało dyskusji.

Piotr Nurowski, który w latach 90. rozpoczął współpracę z prezesem Zygmuntem Solorzem, miał również ogromny wkład w powstanie i rozwój Polsatu i Polsatu Sport, który lubił nazywać swoim "oczkiem w głowie".

Nurowski zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. Jako prezes PKOl był członkiem delegacji prezydenckiej, która leciała na obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Po śmierci został odznaczony Orderem Odrodzenia Polski oraz Orderem Zasługi Europejskiego Komitetu Olimpijskiego.

Polsat Sport