Polacy znów w grze, ale czy powtórzą sukces sprzed roku? Oto co może ich zaskoczyć!

Mecze towarzyskie nie zachwyciły

Przed rozpoczęciem Ligi Narodów kadra Nikoli Grbicia rozegrała trzy mecze towarzyskie. Te nie zachwyciły. Przed własną publicznością Biało-Czerwoni wygrali tylko z Bułgarami. Przegrali jednak z Ukraińcami i Niemcami. Nic dziwnego, że wśród kibiców pojawiły się wątpliwości.



Na co stać odmienioną reprezentację Polski pod nieobecność kilku gwiazd? Czy Nikola Grbić zdoła to szybko poukładać, aby walczyć o najwyższe cele? Odpowiedzi na te pytania poznamy w ciągu najbliższych tygodni.

Muszą pokazać moc już w fazie zasadniczej i utrzymać koncentrację w każdym meczu

Polacy rozegrają 12 meczów w ramach fazy zasadniczej Ligi Narodów. Składają się na to trzy turnieje, w tym jeden rozegrany przed własną publicznością w Ergo Arenie. Polacy zajmują co prawda pierwsze miejsce w rankingu FIVB. Ale to sprawia, że każdy rywal dodatkowo motywuje się na starcie z Biało-Czerwonymi.



Reprezentanci Polski powinni podchodzić do najbliższych spotkań z pełną koncentracją. Należy skupiać się na każdym kolejnym zadaniu do wykonania. Bez tego trudno myśleć o dobrym wyniku. Jakiekolwiek chwile wahania będą wykorzystywane przez przeciwników.



O ile przed rokiem Nikola Grbić turnieje fazy zasadniczej mógł potraktować treningowo, o tyle teraz nie ma takiej możliwości. Wszystko dlatego, że finały odbędą się w Chinach. To oznacza, że Biało-Czerwoni nie mają zapewnionego w nich udziału z urzędu i muszą walczyć o każdy punkt. Już na tym etapie muszą pokazać moc i grać o pełną pulę.



Reprezentanci Polski są jednak profesjonalistami i z pewnością do każdego rywala podchodzą z pełnym zaangażowaniem i wiarą w swoje umiejętności. To w połączeniu z doświadczeniem oraz wiedzą trenera powinno być kluczem do kolejnego sukcesu.

Kto może zaskoczyć Polaków w drodze po medal?

Polacy 5 z 6 dotychczasowych edycji Ligi Narodów kończyli na podium. W tym roku nie będzie łatwo. Do czołowych drużyn dołączają kolejne i gra się wyrównała. Trzeba uważać na silnych rywali. W gronie faworytów do walki o medale wymieniane są m.in.:



• Włochy,

• Francja,

• Serbia,

• Słowenia,

• Brazylia,

• USA,

• Japonia.



Chętnych jest wielu, a miejsca na podium są tylko trzy. Czy mieszanka doświadczenia i młodości w kadrze Grbicia zda egzamin i debiutanci pójdą w ślady swoich starszych kolegów? W tym sezonie nie powinno zabraknąć emocji.

Gdzie oglądać Ligę Narodów?

Transmisje z meczów siatkarskiej Ligi Narodów na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

Polsat Sport