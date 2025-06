Święto polskiego sportu już po raz 26. Piknik Olimpijski zawitał do Lublina

Piknik Olimpijski jest wydarzeniem, na którym zawsze można spotkać wielu wybitnych polskich sportowców, medalistów letnich i zimowych igrzysk. Spotkania z nimi stanowią wspaniały rodzaj inspiracji dla dzieci i młodzieży, szerząc w młodym pokoleniu miłość do sportu. W studiu Polsatu Sport mówił o tym Andrzej Supron, wicemistrz olimpijski z 1980 roku w zapasach.

- To mistrzowie są najlepszymi magnesami, pokazującymi, że być mistrzem jest rzeczą możliwą. Zostać reprezentantem Polski, stanąć na najwyższym stopniu podium i wysłuchać "Mazurka Dąbrowskiego" to są przeżycia, których nie można w żaden sposób przecenić - podkreślił Supron, który razem z Szeremetą był gościem prowadzącego studio Marcina Lepy.

Szeremeta, która od kilku lat jest związana z Lublinem (tam mieszka oraz trenuje w tamtejszym klubie Paco), nie kryła zadowolenia z faktu, że właśnie to miasto zostało gospodarzem tegorocznego pikniku.

- Bardzo się cieszę, że piknik zawitał do nas do Lublina. Jest tu moja dyscyplina, boks, i zapraszam na to stanowisko. Na pewno dzień będzie pełen wrażeń, bo jest mnóstwo atrakcji, mnóstwo dyscyplin i oczywiście my, olimpijczycy - podkreśliła utalentowana zawodniczka.

Supron również cieszył się, że w swojej 26. edycji popularne wśród fanów sportu wydarzenie zagościło w Lublinie. - Lublin zasługuje na to, by i tu odbył się Piknik Olimpijski. Z tego województwa pochodzą medaliści mistrzostw Europy, świata, igrzysk olimpijskich. To świetne miejsce, by promować sport olimpijski wśród naszej młodzieży, żeby wyciągnąć ją z wirtualnego świata, by mogła ona zobaczyć jaki sport jest piękny - mówił multimedalista zapaśniczych mistrzostw świata i Europy oraz prezes Polskiego Związku Zapaśniczego.

W rozmowie ze swoimi gośćmi, Marcin Lepa pytał w jaki sposób najlepiej zachęcić dzieci i młodzież do uprawiania sportu. - Sport uczy pokory, dyscypliny, godzenia się z porażką i uczy także wyciągania wniosków z błędów. Dlatego jest fantastyczny. A jeśli komuś uda się w przyszłości zostać mistrzem, zdobyć medal, będzie to duma dla niego, dla jego rodziny, dyscypliny, środowiska i dla Polski. Być olimpijczykiem to ogromny zaszczyt - zaznaczył Supron.

26. edycja Pikniku Olimpijskiego, największej w Polsce imprezy sportowo-rekreacyjnej, odbywa się na terenach Politechniki Lubelskiej (ulica Nadbystrzycka 38). W corocznym wydarzeniu organizowanym przez Polski Komitet Olimpijski zawsze bierze udział wiele sław polskiego olimpizmu. Nie inaczej jest w tym roku. Poza Szeremetą i Supronem na pikniku pojawili się m.in. Renata Mauer-Różańska, Ryszard Bosek, Aleksandra Jarecka, Janusz Peciak, Mieczysław Nowicki czy Wojciech Fortuna.

Dla miłośników sportu, wśród których pikniki od lat cieszą się wielką popularnością, jak co roku przygotowano liczne atrakcje. Na dwudziestu tematycznych strefach sportowo-rekreacyjnych znalazły się m.in. boisko do koszykówki, hokejowe mini lodowisko, tor do minigolfa, ergometry kajakowe, biathlonowa strzelnica z karabinkami laserowymi, akademia badmintona, strefa aeroklubu z modelem szybowca czy miasteczko olimpijskie z atrakcjami edukacyjnymi. Są też strefy piłki nożnej, tenisa, zapasów, szermierki czy rolek i deskorolki.

Tematem przewodnim wydarzenia są w tym roku nadchodzące XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026.

