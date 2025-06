Ta siatkarka zostanie zmienniczką Joanny Wołosz! Jest oficjalna decyzja

Jenna Ewert (rocznik 2000) pochodzi z Kalifornii. Pochodzi z siatkarskiej rodziny, jej brat Jordan Ewert grał m.in. we Francji, Niemczech, a w poprzednim sezonie we włoskim klubie Rana Verona. W USA Jenna grała m.in. w drużynie Texas University. Swą karierę rozwijała w lidze niemieckiej, w drużynach VfB Suhl Lotto Thuringen (2022–23), USC Munster (2023–24) oraz SC Potsdam (2024–25).

– Kiedy Conegliano skontaktował się ze mną po raz pierwszy, wszystko wydawało się nierealne. Natychmiast zadzwoniłam do mojego chłopaka i rodziny. Byłam tak podekscytowana, chociaż jeszcze nic się nie wydarzyło. Sama myśl o możliwości bycia częścią takiego klubu była niesamowita – przyznała siatkarka.





– Nie mogę się doczekać, aby przyczynić się do dalszego sukcesu tego zespołu, ciężko pracując i rozwijając się w tym środowisku. Jestem podekscytowana dołączeniem do klubu z kulturą zwycięstwa i możliwością trenowania każdego dnia z niesamowitymi sportowcami i wzorami do naśladowania, takimi jak Asia Wołosz, od których mogę się tak wiele nauczyć. Jest jasne, że w Prosecco DOC Imoco panuje silna etyka pracy i nie mogę się doczekać, aby nie tylko być jej częścią, ale także przyczynić się do sukcesu zespołu – dodała Ewert.

Imoco Volley w ostatnich latach dominuje we włoskiej siatkówce. Drużyna z Conegliano wygrała także dwie ostatnie edycje Ligi Mistrzyń. Joanna Wołosz jest rozgrywającą tej drużyny od 2017 roku.