Beniaminek Ekstraklasy sięgnął po doświadczonego Niemca

Kerk prawie całą karierę spędził w Niemczech. W Bundeslidze zaliczył 50 spotkań, w których strzelił jednego gola, na jej zapleczu rozegrał 152 mecze i zdobył 28 bramek. Występował w klubach z Norymbergi, Hannoveru, Freiburga, Kaiserslautern i Osnabruck.

W 2023 roku nowy nabytek Arki przeszedł do Widzewa Łódź. W pierwszym sezonie zanotował w ekstraklasie siedem, natomiast w drugim 29 spotkań, w których zapisał na swoim koncie jedno trafienie.

Kerk jest drugim zawodnikiem pozyskanym w przerwie letniej przez Arkę. Wcześniej nad morze trafił Abramowicz, który podpisał roczny kontrakt z opcją przedłużenia.

34-letni lewy defensor zaliczył na poziomie ekstraklasy 139 meczów, w których zdobył 11 bramek. Na najwyższym poziomie występował w Wiśle Kraków i Radomiaku Radom, a ostatni sezon spędził w Puszczy Niepołomice.

Z ekipy beniaminka odeszli pomocnik Filip Kocaba, napastnik Jordan Majchrzak i Ołeksandr Azacki. Dwaj pierwsi wrócili do swoich macierzystych klubów z wypożyczenia, odpowiednio do KGHM Zagłębia Lubin i Legii Warszawa, zaś kontrakt ukraińskiego obrońcy nie został przedłużony. Ponadto obrońca Kasjan Lipkowski został wypożyczony do GKS Tychy.

JŻ, PAP