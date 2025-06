Djokovic zagra na igrzyskach w 2028? "To jedyne, co mnie motywuje"

Przypomnijmy, że w sierpniu Djokovic zdobył jedyny klejnot, którego brakowało w jego tenisowej koronie - wywalczył mistrzostwo olimpijskie. Było to wydarzenie bezprecedensowe, bowiem Serb stał się najstarszym tenisistą w historii, który zdobył złoty medal igrzysk olimpijskich w tenisie.

Jak się okazuje, wielki mistrz chce pójść o krok dalej i... wystąpić na kolejnych igrzyskach. Podczas imprezy w Los Angeles "Nole" będzie już 41-latkiem. Dla niego to jednak nie problem.

- Jedyne, o czym teraz myślę, jedyne, co mnie motywuje, to igrzyska olimpijskie 2028 w Los Angeles. Uwielbiam tenis i nadal uwielbiam trzymać rakietę w rękach, ten płomień wciąż we mnie żyje - powiedział Djokovic w podkaście "(Ne)uspjeh prvaka".

Warto przypomnieć, że niedawno, po porażce z Jannikiem Sinnerem we French Open, serbski tenisista przyznał, że nie wie, czy jeszcze kiedykolwiek zagra na kortach im. Rolanda Garrosa.

Śmiało można powiedzieć, że Djokovic w karierze zdobył już wszystko: kilkukrotnie wygrał każdego "Wielkiego Szlema", łącznie gromadząc aż 24 tytuły, zdobył złoty medal igrzysk olimpijskich, siedem razy triumfował w ATP Finals, jest też pierwszym w historii tenisistą, który zwyciężył we wszystkich turniejach ATP Masters, a do tego ma aż 100 tytułów turniejowych. Co więcej, przez aż 428 tygodni był liderem światowego rankingu.