Eliminacje coraz bliżej. W tym tygodniu polskie kluby poznają rywali

Legia jako zdobywca Pucharu Polski przystąpi do gry w LE, środkowych pod względem prestiżu europejskich rozgrywkach klubowych, od pierwszej rundy eliminacji. Warszawski zespół będzie we wtorkowym losowaniu rozstawiony, a na liście nierozstawionych, czyli jego potencjalnych rywali, znajdują się: AEK Larnaka (Cypr), BK Hacken (Szwecja), Paksi FC (Węgry), Lewski Sofia (Bułgaria), Sabah Baku (Azerbejdżan), Tampereen Ilves (Finlandia), FK Aktobe (Kazachstan) i KF Prishtina (Kosowo).

ZOBACZ TAKŻE: Reprezentant Polski wraca na Bułgarską? Media nie mają wątpliwości

Mecze tej rundy zostaną rozegrane 10 i 17 lipca.

Środowe losowanie wyłoni także potencjalnego rywala Legii w drugiej rundzie. Mogą nim być: Besiktas Stambuł (Turcja), FC Utrecht (Holandia), Banik Ostrawa (Czechy), Hibernian FC (Szkocja) lub jeden ze zwycięzców dwumeczów pierwszej rundy z udziałem CFR Cluj (Rumunia), Hapoelu Beer Szewa (Izrael), NK Celje (Słowenia) lub Spartaka Trnawa (Słowacja).

Ewentualna przegrana w pierwszej rundzie eliminacji LE sprawi, że Legia "spadnie" do drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Porażka w drugiej rundzie eliminacji LE skutkuje udziałem w trzeciej rundzie eliminacji LK, porażka w trzeciej LE - spadkiem do czwartej LK, a niepowodzenie w czwartej, ostatniej rundzie eliminacji LE oznacza automatyczny awans do fazy ligowej LK.

Tylko wyeliminowanie czterech kolejnych rywali pozwoli warszawianom zakwalifikować się do fazy ligowej LE.

Mistrz Polski Lech Poznań rozpocznie udział w najbardziej prestiżowym z europejskich pucharów - Lidze Mistrzów - od drugiej rundy. W losowaniu w środę będzie rozstawiony, a jego pierwszym rywalem będzie HNK Rijeka, Pafos FC lub jeden z 10 zwycięzców dwumeczów pierwszej rundy. Aby zakwalifikować się do fazy ligowej, Lech będzie musiał wyeliminować trzech przeciwników.

W przypadku niepowodzenia już na pierwszej przeszkodzie, poznański klub "spadnie" do trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy, a gdy i tam powinie mu się noga, trafi do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Analogicznie, z trzeciej rundy eliminacji LM Lech może trafić do czwartej LE (i z niej ewentualnie do fazy ligowej LK), natomiast porażka w czwartej rundzie eliminacji LM oznacza automatyczny awans do fazy ligowej LE.

Spotkania drugiej rundy eliminacji LM zaplanowano na 22-23 i 29-30 lipca.

Od drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji rywalizację rozpoczną Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok. Lista ich potencjalnych rywali obejmuje kilkadziesiąt nierozstawionych drużyn: zwycięzców dwumeczów pierwszej rundy eliminacji LK, "spadkowiczów" z pierwszej rundy eliminacji Ligi Europy, a także kluby, które - podobnie jak polskie - dopiero rozpoczną swój udział w tej fazie.

Spotkania rundy z udziałem Rakowa i Jagiellonii zaplanowano na 24-31 lipca. Aby awansować do fazy ligowej LK polskie kluby muszą wyeliminować po trzech rywali.

Losowania odbędą się w siedzibie Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) w szwajcarskim Nyonie.