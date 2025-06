GKS Katowice wzmocnił atak. Nowy napastnik w kadrze

Po zakończeniu rozgrywek z katowickiego klubu odeszło m.in. dwóch napastników – Sebastian Bergier i Filip Szymczak, a inny ofensywny gracz Adam Zrelak przeszedł niedawno operację kolana.

ZOBACZ TAKŻE: Widzew rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. Trener wskazał kluczowy element

Stąd poszukiwania wzmocnienia ataku zespołu trenera Rafała Góraka i pozyskanie 23-letniego Rosołka, który jako nastolatek trafił do akademii Legii Warszawa. W barwach stołecznego klubu rozegrał 101 spotkań w ekstraklasie.

- Po rozmowach z dyrektorem sportowym i trenerem doszedłem do wniosku, że GKS to idealne miejsce dla mojego dalszego rozwoju, do pokazania swoich umiejętności. Nie musiałem się długo zastanawiać, kiedy klub się do mnie zgłosił. Mam jeszcze coś do udowodnienia w ekstraklasie, jeżeli chodzi o strzelone bramki – powiedział zawodnik klubowej telewizji.

Katowiczanie w poprzednim sezonie byli beniaminkiem, zakończyli rywalizację na ósmym miejscu.

Rosołek znalazł się w gronie 10 piłkarzy, z którymi Piast nie chciał po sezonie ekstraklasy przedłużyć wygasających w czerwcu umów.

GKS wykupił z duńskiego Broendby IF pomocnika Mateusza Kowalczyka, który grał w katowickiej drużynie przez rok na zasadzie wypożyczenia. Klub pozyskał też dwóch innych graczy linii środkowej, którym wygasły umowy w Pogoni Szczecin - Marcela Wędrychowskiego i Kacpra Łukasiaka.

JŻ, PAP