Imponujący wyczyn Roberta Kubicy. Dokonało tego tylko dwóch kierowców

Otóż w XXI wieku tylko dwóch kierowców wygrało zarówno wyścig Formuły 1, jak i 24h Le Mans. Pierwszy dokonał tego Hiszpan. Alonso to dwukrotny mistrz świata F1, który w swojej bogatej karierze w królowej motorsportu aż 32-krotnie przekraczał linię mety jako pierwszy. Do tego dołożył dwa zwycięstwa na torze w Le Mans. Tej sztuki dokonał w 2018 i 2019 roku.

Z kolei Kubica ma na swoim koncie jedną wygraną w wyścigu Formuły 1. W 2008 roku triumfował w Grand Prix Kanady. Jego dobrze zapowiadającą się karierę w F1 przerwał jednak rajdowy wypadek z 2011 roku. Do królowej motorsportu powrócił osiem lat później, lecz nie włączył się już do walki o najwyższe cele. Kierowca z Krakowa przeniósł się do wyścigów długodystansowych, w których właśnie sięgnął po najcenniejsze osiągnięcie - zwycięstwo w 24h Le Mans.

Rozgrywany we Francji wyścig ma niezwykle bogatą historię. Jego początki sięgają lat 20. XX wieku. Na przestrzeni lat sukcesy w Le Mans odnosili najwybitniejsi kierowcy na świecie. Najbardziej utytułowanym zawodnikiem w historii zmagań jest Tom Kristensen. Duńczyk wygrywał wyścig aż siedem razy, po raz ostatni w 2013 roku.

Zakończona w niedzielę rywalizacja na torze w Le Mans była niezwykle udana dla Polaków. Przypomnijmy, że zwycięstwo odniósł nie tylko Kubica. W kategorii LMP2 najlepszy okazał się polski zespół Inter Europol Competition. Jednym z kierowców ekipy, która ma swoją siedzibę w Małopolu, był Jakub Śmiechowski.