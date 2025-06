Jak zwiększyć szansę na organizację igrzysk olimpijskich w Polsce? Korzeniowski zabrał głos

5 czerwca Ministerstwo Sportu i Turystyki podpisało umowę z firmą consultingową, która ma być podmiotem wspierającym w przygotowaniu strategii związanej z potencjalną organizacją igrzysk olimpijskich w Polsce w 2040 roku. Działania mają zostać podzielone na dwa segmenty: część consultingową i komitet sterujący. Całym procesem ma zarządzać Robert Korzeniowski.

- To rozpoczęcie prac, które potrwają jeszcze wiele miesięcy, ale w sposób unikalny zobrazują nam rynek sportu polskiego nie tylko w kontekście zawodowstwa, ale także sportu powszechnego, infrastruktury, ścieżek talentów i całego otoczenia społecznego sportu. Odpowiemy sobie na pytanie, gdzie powinniśmy być w 2040 roku, jak powinny wyglądać etapy pośrednie, jakie będą metody oceny i jak dynamicznie powinien się zmieniać ten projekt - powiedział Korzeniowski.

Zdaniem doradcy ministra sportu i turystyki ds. strategii sportu organizacja letnich igrzysk olimpijskich w Polsce jest marzeniem wszystkich.

- W przypadku pracy nad strategią, nie same igrzyska są punktem kluczowym. To ma być nagroda za dobrze zrealizowaną strategię. Im więcej pracy wykonamy na rzecz strategicznej poprawy podstaw naszego sportu, tym większa szansa będzie na to, że będziemy mogli gościć igrzyska olimpijskie - ocenił.

Proces przygotowań rozpoczął się w czerwcu. Korzeniowski twierdzi, że o rozpoczęcie projektu można było pokusić się wcześniej.

- Pracę, którą chcemy wykonać teraz, powinniśmy wykonać dawno temu. Po każdych igrzyskach olimpijskich zastanawiamy się, czy mogło być lepiej. Pojawia się hasło powrotu do podstaw, do młodzieży i to jest zasadne, tylko potem nie dzieje się nic. Mija pół roku, przechodzimy do codziennego biznesu, zarządzania tym co mamy, a brakuje perspektywy patrzenia dalekosiężnego - skomentował.

Czterokrotny mistrz olimpijski podkreśla też, że projekt olimpijski ma realny wpływ na rozwój społeczeństwa.

- Wydarzenia z Francji, Wielkiej Brytanii pokazały nam, jak bardzo społeczeństwa zmieniają się dzięki projektowi olimpijskiemu i jak bardzo zapracowują na to, by ten projekt był trwałą zmianą społeczną - powiedział.