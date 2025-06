Legia Warszawa przedstawiła nowego trenera. "Musimy podnieść poziom zespołu"

- Dziękuję za zaufanie i wsparcie. To zaszczyt być trenerem takiego klubu jak Legia. Jestem gotowy wziąć odpowiedzialność za wszelkie sprawy techniczne, jakość pracy i wreszcie wyniki. Zdaję sobie sprawę z wymagań, oczekiwań i jeszcze raz podkreślę, że jestem gotowy - powiedział Iordanescu podczas konferencji prasowej na stadionie Legii.

- Legia to marka, jej kibice to też marka, chciałbym dawać im wszystkim radość i szczęście - dodał.

Jak przyznał, w ostatnich dniach dużo analizował zespół Legii, a polską ligę zna też ze względu na to, że jako selekcjoner reprezentacji Rumunii obserwował swoich rodaków w niej występujących.

- Ta moja ocena ciągle trwa, ale zbliża się ku końcowi. Mam już pewne wnioski i konkluzje. Na pewno musimy podnieść poziom zespołu - zaznaczył.

Iordanescu powiedział, że wysoko ocenia ośrodek treningowy, w którym spotkał profesjonalny i przyjazny personel.

- Warunki pracy na pewno będę miał komfortowe - zauważył.

Dodał, że przychodzi sprawić, by Legia była jeszcze większym i silniejszym klubem.

- Dwa Puchary Polski przy braku mistrzostwa kraju w ciągu czterech lat to jednak dla Legii za mało - ocenił.

Rumuński trener podkreślił, że jego największym wrogiem będzie czas.

- Każdy trener go potrzebuje, a jednocześnie zawsze jest go za mało - wspomniał.

Jedną z główną kwestii poruszonych podczas prezentacji były transfery.

- Jakość, nie ilość. Trzech, czterech zawodników, którzy mogą wpłynąć na poziom drużyny i szybko zrobić różnicę - przekazał swoje plany i oczekiwania.

Iordanescu poinformował, że wraz z nim do klubu przyjdą jego asystent, trener przygotowania motorycznego oraz fizjoterapeuta, z którymi współpracował w reprezentacji Rumunii.

- Lubię dyscyplinę, zasady i ciężką pracę - podsumował.

Przedstawienia szkoleniowca dokonał dyrektor sportowy Legii Michał Żewłakow, który zaznaczył na wstępie, że żaden trener nie daje gwarancji, ale po wyborze Iordanescu czuje się w miarę bezpiecznie.

- Dość wcześnie zaczął karierę, piął się po jej szczeblach, dotknął wszystkich wartości, ale i problemów na różnych poziomach, aż wreszcie wszedł na ten najwyższy prowadząc kadrę narodową - opisywał Żewłakow.

Określił Rumuna jako doświadczonego i przygotowanego merytorycznie trenera.

- Te cechy oraz fakt, jakim jest człowiekiem, a także, że był zdeterminowany zdecydowały, że taka decyzja zapadła - dodał i przyznał, że dotychczasowa atmosfera pracy w klubie nie była idealna i to był jeden z argumentów za rozstaniem z Feio.

Żewłakow nadmienił, że Iordanescu sporo wiedział o Legii, bo już w grudniu był pierwszy kontakt ze strony klubu.

- Iordanescu, może nie idealnie, ale dobrze sprawdził się jako selekcjoner, wszyscy go za to chwalą, m.in. odmłodził kadrę. Jestem przekonany, że na poziomie Legii sobie poradzi i będzie w należyty sposób reprezentował nasz klub - spuentował dyrektor sportowy, który dodał, że nie chciałby, by któryś z piłkarzy latem opuścił drużynę, ale czasem pojawiają się oferty typu nie do odrzucenia.

Iordanescu z kadrą narodową pracował od stycznia 2022 roku do lipca 2024. Wywalczył z nią awans na Euro 2024. Rumunia zajęła pierwsze miejsce w grupie E, a w 1/8 finału uległa Holandii 0:3.

W klubowej piłce największy sukces odniósł z ekipą CFR Cluj, którą w sezonie 2020/21 doprowadził do mistrzostwa kraju.

Piłkarze Legii, który w poprzednim sezonie zajęli piąte miejsce w ekstraklasie i zdobyli Puchar Polski, w poniedziałek wznowili zajęcia po letniej przerwie. Pierwszego dnia zaplanowano testy motoryczno-medyczne.

Jak poinformował klub, ze względu na udział w zgrupowaniach i meczach drużyn narodowych Kacper Tobiasz, Maxi Oyedele, Steve Kapuadi i Ryoya Morishita dołączą nieco później. Z wypożyczeń wrócili natomiast Migouel Alfarela, Jean-Pierre Nsame, Marco Burch, Jakub Adkonis, Igor Strzałek, Jordan Majchrzak i Bartłomiej Ciepiela, a z klubowej akademii do pierwszego zespołu dołączy Jakub Zbróg.

23 czerwca legioniści wyjadą na zgrupowanie do Austrii, gdzie spędzą 10 dni. Na początku lipca wrócą do pracy we własnym ośrodku treningowym. Pierwszy oficjalny mecz rozegrają 10 lipca w eliminacjach Ligi Europy.

MS, PAP