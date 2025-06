Młoda Polka siódma w Europie! Pokonała mistrzynię świata

22-letnia Klughardt (RMKS Rybnik) zaczęła od zwycięstwa nad Estonką Julią Beljajevą 15:13, a w 1/16 finału zwyciężyła Ukrainkę Innę Browko 15:8.

W walce o awans do ćwierćfinału na jej drodze stanęła Francuzka Marie-Florence Candassamy, mistrzyni świata z 2023 roku i dwukrotna srebrna medalistka ME. Polka była lepsza o jedno trafienie i wygrała 15:14.

ZOBACZ TAKŻE: Mamy medal ME! Świetny występ Polki

W ćwierćfinale Klughardt nie dała rady 12. w światowym rankingu mistrzyni Starego Kontynentu sprzed siedmiu lat, Estonce Katrinie Lehis, przegrywając 5:15.

Największe nadzieje na udany występ indywidualnie wiązano przed zawodami z Alicją Klasik (RMKS Rybnik), jedyną z brązowych medalistek olimpijskich z Paryża w drużynie, która nie wzięła dłuższego rozbratu ze sportem i najwyżej notowaną z Polek.

Dwukrotna mistrzyni kraju jednak już w 1. rundzie trafiła na Eszter Muhari. Węgierka to wiceliderka światowego rankingu i brązowa medalistka ubiegłorocznych igrzysk, a z trenującą na co dzień we Włoszech Polką zwyciężyła 15:4.

Klasik uplasowała się na 48. pozycji.

Siess (Orlen AZS AWFiS Gdańsk), jeden z czterech Biało-Czerwonych w turnieju głównym z udziałem 64 zawodników, zaczął od wygranej z Niemcem Alexandrem Kahlem 15:11. W 1/16 finału mistrz Igrzysk Europejskich 2023 pokonał Ukraińca Maksyma Harawskiego 15:10, w kolejnej rundzie zwyciężył startującego pod flagą neutralną Rosjanina Aleksandra Kierika 15:10, ale w pojedynku o awans do strefy medalowej uległ Francuzowi Anasowi Anane 13:15.

Pozostali podopieczni trenera Radosława Glonka odpadli w 1/16 finału.

W zmaganiach indywidualnych Biało-Czerwoni wywalczyli w Genui jeden medal - brąz w szabli zdobyła Sylwia Matuszak (KKSz Konin).

PAP